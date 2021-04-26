https://ria.ru/20210426/adygeya-1730050633.html

Глава Адыгеи поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19

Глава Адыгеи поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить информирование жителей о необходимости вакцинации от коронавируса и увеличить количество тестирований на COVID-19,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T19:27

2021-04-26T19:27

2021-04-26T19:27

республика адыгея

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мурат кумпилов

коронавирусы

здоровье - общество

майкоп

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603979645_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_aa3ae89c794a12e9bdf15de0724758a6.jpg

КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить информирование жителей о необходимости вакцинации от коронавируса и увеличить количество тестирований на COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов в понедельник провел совещание с республиканским кабмином, где анализировалась информация о ходе вакцинации от COVID-19. По данным минздрава Адыгеи, в республике работают 32 прививочных пункта, вакцинированы свыше 20 тысяч человек."Мурат Кумпилов поручил усилить информирование населения, организовать обход граждан медицинскими работниками. Особое внимание – людям старше 65 лет и другим уязвимым категориям. Кроме того, дано поручение увеличить число тестирований на COVID-19", - говорится в сообщении.Также в ходе совещания принято решение о проведении массовых мероприятий в День Победы на различных площадках, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте, а при условии сохранения стабильной эпидобстановки в регионе и с учетом санитарных норм – о проведении в этом году республиканского выпускного вечера в очной форме, добавляется в сообщении.Кроме того, кабмин рассмотрел вопросы градостроительства. Кумпилов потребовал, чтобы все изменения в генпланы территорий вносились обоснованно, после рассмотрения широким кругом экспертов, особенно, если речь идет о застройке республиканской столицы – Майкопа, сообщает пресс-служба."Мы должны выдерживать стратегию развитию города, своевременно решать инфраструктурные вопросы, обеспечивать сохранность памятников архитектуры, вовлекать жителей в вопросы благоустройства", – приводятся в сообщении слова главы республики.

https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730032716.html

майкоп

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурат кумпилов, коронавирусы, здоровье - общество, майкоп, республика адыгея, общество