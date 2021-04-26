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Шапка - Республика Адыгея - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Адыгея
https://ria.ru/20210426/adygeya-1730050633.html
Глава Адыгеи поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19
Глава Адыгеи поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить информирование жителей о необходимости вакцинации от коронавируса и увеличить количество тестирований на COVID-19,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:27
2021-04-26T19:27
республика адыгея
вакцинация россиян от covid-19
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коронавирус covid-19
мурат кумпилов
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здоровье - общество
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республика адыгея
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить информирование жителей о необходимости вакцинации от коронавируса и увеличить количество тестирований на COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов в понедельник провел совещание с республиканским кабмином, где анализировалась информация о ходе вакцинации от COVID-19. По данным минздрава Адыгеи, в республике работают 32 прививочных пункта, вакцинированы свыше 20 тысяч человек."Мурат Кумпилов поручил усилить информирование населения, организовать обход граждан медицинскими работниками. Особое внимание – людям старше 65 лет и другим уязвимым категориям. Кроме того, дано поручение увеличить число тестирований на COVID-19", - говорится в сообщении.Также в ходе совещания принято решение о проведении массовых мероприятий в День Победы на различных площадках, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте, а при условии сохранения стабильной эпидобстановки в регионе и с учетом санитарных норм – о проведении в этом году республиканского выпускного вечера в очной форме, добавляется в сообщении.Кроме того, кабмин рассмотрел вопросы градостроительства. Кумпилов потребовал, чтобы все изменения в генпланы территорий вносились обоснованно, после рассмотрения широким кругом экспертов, особенно, если речь идет о застройке республиканской столицы – Майкопа, сообщает пресс-служба."Мы должны выдерживать стратегию развитию города, своевременно решать инфраструктурные вопросы, обеспечивать сохранность памятников архитектуры, вовлекать жителей в вопросы благоустройства", – приводятся в сообщении слова главы республики.
https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730032716.html
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Глава Адыгеи поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19

19:27 26.04.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить информирование жителей о необходимости вакцинации от коронавируса и увеличить количество тестирований на COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов в понедельник провел совещание с республиканским кабмином, где анализировалась информация о ходе вакцинации от COVID-19. По данным минздрава Адыгеи, в республике работают 32 прививочных пункта, вакцинированы свыше 20 тысяч человек.
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"Мурат Кумпилов поручил усилить информирование населения, организовать обход граждан медицинскими работниками. Особое внимание – людям старше 65 лет и другим уязвимым категориям. Кроме того, дано поручение увеличить число тестирований на COVID-19", - говорится в сообщении.
Также в ходе совещания принято решение о проведении массовых мероприятий в День Победы на различных площадках, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте, а при условии сохранения стабильной эпидобстановки в регионе и с учетом санитарных норм – о проведении в этом году республиканского выпускного вечера в очной форме, добавляется в сообщении.
Кроме того, кабмин рассмотрел вопросы градостроительства. Кумпилов потребовал, чтобы все изменения в генпланы территорий вносились обоснованно, после рассмотрения широким кругом экспертов, особенно, если речь идет о застройке республиканской столицы – Майкопа, сообщает пресс-служба.
"Мы должны выдерживать стратегию развитию города, своевременно решать инфраструктурные вопросы, обеспечивать сохранность памятников архитектуры, вовлекать жителей в вопросы благоустройства", – приводятся в сообщении слова главы республики.
 
Республика АдыгеяВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурат КумпиловКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМайкопРеспублика АдыгеяОбщество
 
 
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