https://ria.ru/20210426/adygeya-1730050633.html
Глава Адыгеи поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19
Глава Адыгеи поручил усилить работу по вакцинации от COVID-19
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить информирование жителей о необходимости вакцинации от коронавируса и увеличить количество тестирований на COVID-19,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:27
2021-04-26T19:27
2021-04-26T19:27
республика адыгея
вакцинация россиян от covid-19
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить информирование жителей о необходимости вакцинации от коронавируса и увеличить количество тестирований на COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов в понедельник провел совещание с республиканским кабмином, где анализировалась информация о ходе вакцинации от COVID-19. По данным минздрава Адыгеи, в республике работают 32 прививочных пункта, вакцинированы свыше 20 тысяч человек."Мурат Кумпилов поручил усилить информирование населения, организовать обход граждан медицинскими работниками. Особое внимание – людям старше 65 лет и другим уязвимым категориям. Кроме того, дано поручение увеличить число тестирований на COVID-19", - говорится в сообщении.Также в ходе совещания принято решение о проведении массовых мероприятий в День Победы на различных площадках, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте, а при условии сохранения стабильной эпидобстановки в регионе и с учетом санитарных норм – о проведении в этом году республиканского выпускного вечера в очной форме, добавляется в сообщении.Кроме того, кабмин рассмотрел вопросы градостроительства. Кумпилов потребовал, чтобы все изменения в генпланы территорий вносились обоснованно, после рассмотрения широким кругом экспертов, особенно, если речь идет о застройке республиканской столицы – Майкопа, сообщает пресс-служба."Мы должны выдерживать стратегию развитию города, своевременно решать инфраструктурные вопросы, обеспечивать сохранность памятников архитектуры, вовлекать жителей в вопросы благоустройства", – приводятся в сообщении слова главы республики.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурат кумпилов, коронавирусы, здоровье - общество, майкоп, республика адыгея, общество
КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
поручил усилить информирование жителей о необходимости вакцинации от коронавируса и увеличить количество тестирований на COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов в понедельник провел совещание с республиканским кабмином, где анализировалась информация о ходе вакцинации от COVID-19. По данным минздрава Адыгеи, в республике работают 32 прививочных пункта, вакцинированы свыше 20 тысяч человек.
"Мурат Кумпилов поручил усилить информирование населения, организовать обход граждан медицинскими работниками. Особое внимание – людям старше 65 лет и другим уязвимым категориям. Кроме того, дано поручение увеличить число тестирований на COVID-19", - говорится в сообщении.
Также в ходе совещания принято решение о проведении массовых мероприятий в День Победы на различных площадках, чтобы избежать большого скопления людей в одном месте, а при условии сохранения стабильной эпидобстановки в регионе и с учетом санитарных норм – о проведении в этом году республиканского выпускного вечера в очной форме, добавляется в сообщении.
Кроме того, кабмин рассмотрел вопросы градостроительства. Кумпилов потребовал, чтобы все изменения в генпланы территорий вносились обоснованно, после рассмотрения широким кругом экспертов, особенно, если речь идет о застройке республиканской столицы – Майкопа
, сообщает пресс-служба.
"Мы должны выдерживать стратегию развитию города, своевременно решать инфраструктурные вопросы, обеспечивать сохранность памятников архитектуры, вовлекать жителей в вопросы благоустройства", – приводятся в сообщении слова главы республики.