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https://ria.ru/20210425/zhirinovskiy-1729823931.html
Жириновского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Жириновского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщается на... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T09:23
2021-04-25T11:46
россия
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщается на сайте Кремля."За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе", - говорится в тексте указа."Указ вышел - орден " За заслуги перед Отечеством" I степени. Ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней - полный кавалер", - сообщил Жириновский в прямом эфире своего Instagram в ходе мероприятия в честь его юбилея.Гости праздника отметили это сообщение бурными аплодисментами.Также Жириновский рассказал, что с утра воскресенья получил поздравления от депутатов и сенаторов. "И звонил председатель правительства, другие руководители", - добавил он.
https://ria.ru/20210421/sudba-1729331026.html
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россия, лдпр, владимир путин, владимир жириновский

Жириновского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

09:23 25.04.2021 (обновлено: 11:46 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщается на сайте Кремля.
"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе", - говорится в тексте указа.
Руководитель фракции Либерально-демократическая партия России в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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Жириновский рассказал, от кого зависит судьба мира
"Указ вышел - орден " За заслуги перед Отечеством" I степени. Ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней - полный кавалер", - сообщил Жириновский в прямом эфире своего Instagram в ходе мероприятия в честь его юбилея.
Гости праздника отметили это сообщение бурными аплодисментами.
Также Жириновский рассказал, что с утра воскресенья получил поздравления от депутатов и сенаторов. "И звонил председатель правительства, другие руководители", - добавил он.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
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Биография Владимира Жириновского
 
РоссияЛДПРВладимир ПутинВладимир Жириновский
 
 
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