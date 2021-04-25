https://ria.ru/20210425/zhirinovskiy-1729823931.html

Жириновского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Жириновского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщается на... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T09:23

2021-04-25T09:23

2021-04-25T11:46

россия

лдпр

владимир путин

владимир жириновский

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщается на сайте Кремля."За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе", - говорится в тексте указа."Указ вышел - орден " За заслуги перед Отечеством" I степени. Ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней - полный кавалер", - сообщил Жириновский в прямом эфире своего Instagram в ходе мероприятия в честь его юбилея.Гости праздника отметили это сообщение бурными аплодисментами.Также Жириновский рассказал, что с утра воскресенья получил поздравления от депутатов и сенаторов. "И звонил председатель правительства, другие руководители", - добавил он.

https://ria.ru/20210421/sudba-1729331026.html

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россия, лдпр, владимир путин, владимир жириновский