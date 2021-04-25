Жириновского наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
09:23 25.04.2021 (обновлено: 11:46 25.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, сообщается на сайте Кремля.
"За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководителя фракции политической партии ЛДПР в Государственной Думе", - говорится в тексте указа.
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"Указ вышел - орден " За заслуги перед Отечеством" I степени. Ордена "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней - полный кавалер", - сообщил Жириновский в прямом эфире своего Instagram в ходе мероприятия в честь его юбилея.
Гости праздника отметили это сообщение бурными аплодисментами.
Также Жириновский рассказал, что с утра воскресенья получил поздравления от депутатов и сенаторов. "И звонил председатель правительства, другие руководители", - добавил он.