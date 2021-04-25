https://ria.ru/20210425/dollar-1729728393.html

Эксперт подсчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

Эксперт подсчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

Для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, которые могут ударить по рублю, и с учетом нынешних реалий это вполне вероятно,... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T06:20

2021-04-25T06:20

2021-04-25T09:42

алексей кричевский

россия

динамика курсов валют

донбасс

сша

экономика

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, которые могут ударить по рублю, и с учетом нынешних реалий это вполне вероятно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский."Эти факторы — реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков", — перечисляет эксперт.Даже два из этих факторов могут "украсть" у рубля порядка десяти процентов, а если совпадут все три, то курс как раз достигнет упомянутых ста рублей за доллар. Причем такой баланс может сложиться уже осенью, уверен он.

https://ria.ru/20210422/dollar-1729421012.html

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алексей кричевский, россия, динамика курсов валют, донбасс, сша, экономика