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Эксперт подсчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей
Эксперт подсчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей
Для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, которые могут ударить по рублю, и с учетом нынешних реалий это вполне вероятно,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T06:20
2021-04-25T09:42
алексей кричевский
россия
динамика курсов валют
донбасс
сша
экономика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, которые могут ударить по рублю, и с учетом нынешних реалий это вполне вероятно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский."Эти факторы — реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков", — перечисляет эксперт.Даже два из этих факторов могут "украсть" у рубля порядка десяти процентов, а если совпадут все три, то курс как раз достигнет упомянутых ста рублей за доллар. Причем такой баланс может сложиться уже осенью, уверен он.
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алексей кричевский, россия, динамика курсов валют, донбасс, сша, экономика

Эксперт подсчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей

06:20 25.04.2021 (обновлено: 09:42 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак доллара на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве
Знак доллара на табло курса обмена валют в витрине операционной кассы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, которые могут ударить по рублю, и с учетом нынешних реалий это вполне вероятно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
"Эти факторы — реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков", — перечисляет эксперт.
Даже два из этих факторов могут "украсть" у рубля порядка десяти процентов, а если совпадут все три, то курс как раз достигнет упомянутых ста рублей за доллар. Причем такой баланс может сложиться уже осенью, уверен он.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 11:25
МЭР повысило прогноз среднего курса доллара на 2021 год, сообщил источник
 
Алексей КричевскийРоссияДинамика курсов валютДонбассСШАЭкономика
 
 
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