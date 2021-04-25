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Эксперт подсчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей
Эксперт подсчитал, когда доллар будет стоить 100 рублей
Для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, которые могут ударить по рублю, и с учетом нынешних реалий это вполне вероятно,... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T06:20
2021-04-25T06:20
2021-04-25T09:42
алексей кричевский
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динамика курсов валют
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экономика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Для реализации такого сценария должно совпасть сразу несколько условий, которые могут ударить по рублю, и с учетом нынешних реалий это вполне вероятно, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский."Эти факторы — реальный вооруженный конфликт на Донбассе, максимально жесткие санкции в отношении ближайшего круга Путина от США и ЕС вплоть до заморозки счетов, имущества и аннулирования виз, проблемы с Навальным, снижение цен на нефть и обвал рынков", — перечисляет эксперт.Даже два из этих факторов могут "украсть" у рубля порядка десяти процентов, а если совпадут все три, то курс как раз достигнет упомянутых ста рублей за доллар. Причем такой баланс может сложиться уже осенью, уверен он.
https://ria.ru/20210422/dollar-1729421012.html
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алексей кричевский, россия, динамика курсов валют, донбасс, сша, экономика