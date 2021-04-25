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Эстония и Россия возобновили авиасообщение между странами
Эстония и Россия возобновили авиасообщение между странами
Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет в воскресенье прибыл в... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T20:31
2021-04-25T23:35
sukhoi superjet 100 (ssj100)
аэрофлот
москва
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет в воскресенье прибыл в столицу Эстонии, сообщила пресс-служба Таллинского аэропорта."Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. Из Таллина в Москву воздушное судно вылетит в 20.40 (совпадает с мск.). На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям", - говорится в сообщении.Несмотря на возобновление авиасообщения, по-прежнему действует ряд строгих правил, существенно ограничивающих свободный въезд из России в Эстонию. Посольство Эстонии в Москве подчеркивает, что все действующие на границе ограничения остаются в силе, в том числе запрет на туристические поездки в Эстонию.В качестве исключения въезд в Эстонию разрешается дипломатам и их семьям, лицам, оказывающим жизненно важные услуги, работникам сферы международных пассажирских и транспортных перевозок, лицам, чьи прямые родственники по восходящей или нисходящей линии либо супруг(а) являются гражданами Эстонии или лицами, имеющими вид на жительство или право на проживание в Эстонии.Въезд в Эстонию разрешен и лицам, получившим в порядке исключения специальное разрешение департамента полиции и погранохраны. В порядке исключения въехать в Эстонию можно, прежде всего, по семейным обстоятельствам (похороны, свадьба, болезнь члена семьи, неотложная встреча с членом семьи и некоторые другие случаи.).Все, кто собирается въехать в Эстонию, обязаны до начала своей поездки заполнить медицинскую декларацию на сайте департамента здоровья. Это позволит быстрее пересечь границу, не ожидая в очереди, чтобы заполнить декларацию здоровья в бумажном виде. По прибытии в Эстонию действует требование соблюдать 10-дневный карантин, время пребывания в котором можно сократить, сдав два теста на коронавирус.
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sukhoi superjet 100 (ssj100), аэрофлот, москва, эстония, в мире

Эстония и Россия возобновили авиасообщение между странами

20:31 25.04.2021 (обновлено: 23:35 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет заходит на посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет в воскресенье прибыл в столицу Эстонии, сообщила пресс-служба Таллинского аэропорта.
"Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. Из Таллина в Москву воздушное судно вылетит в 20.40 (совпадает с мск.). На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям", - говорится в сообщении.
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Несмотря на возобновление авиасообщения, по-прежнему действует ряд строгих правил, существенно ограничивающих свободный въезд из России в Эстонию. Посольство Эстонии в Москве подчеркивает, что все действующие на границе ограничения остаются в силе, в том числе запрет на туристические поездки в Эстонию.
В качестве исключения въезд в Эстонию разрешается дипломатам и их семьям, лицам, оказывающим жизненно важные услуги, работникам сферы международных пассажирских и транспортных перевозок, лицам, чьи прямые родственники по восходящей или нисходящей линии либо супруг(а) являются гражданами Эстонии или лицами, имеющими вид на жительство или право на проживание в Эстонии.
Въезд в Эстонию разрешен и лицам, получившим в порядке исключения специальное разрешение департамента полиции и погранохраны. В порядке исключения въехать в Эстонию можно, прежде всего, по семейным обстоятельствам (похороны, свадьба, болезнь члена семьи, неотложная встреча с членом семьи и некоторые другие случаи.).
Все, кто собирается въехать в Эстонию, обязаны до начала своей поездки заполнить медицинскую декларацию на сайте департамента здоровья. Это позволит быстрее пересечь границу, не ожидая в очереди, чтобы заполнить декларацию здоровья в бумажном виде. По прибытии в Эстонию действует требование соблюдать 10-дневный карантин, время пребывания в котором можно сократить, сдав два теста на коронавирус.
 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)АэрофлотМоскваЭстонияВ мире
 
 
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