https://ria.ru/20210425/afganistan-1729827702.html

В Афганстане при нападении талибов на блокпост погибли двое полицейских

В Афганстане при нападении талибов на блокпост погибли двое полицейских

По меньшей мере двое полицейских погибли, трое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на блокпост в провинции Пактия... РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-25T10:03

2021-04-25T10:03

2021-04-25T10:03

пактия

афганистан

талибан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:171:4246:2559_1920x0_80_0_0_106526275791887a5c4e8b28e089cf81.jpg

КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере двое полицейских погибли, трое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на блокпост в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщили РИА Новости источники в органах безопасности.Согласно источникам, талибы атаковали полицейский блокпост в районе Абдулла Кала в городе Гардез. Сообщается, что двое полицейских погибли, трое получили ранения. Кроме того, были ликвидированы четверо боевиков "Талибана".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html

пактия

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пактия, афганистан, талибан, в мире