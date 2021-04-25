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В Афганстане при нападении талибов на блокпост погибли двое полицейских
В Афганстане при нападении талибов на блокпост погибли двое полицейских
По меньшей мере двое полицейских погибли, трое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на блокпост в провинции Пактия... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:03
2021-04-25T10:03
пактия
афганистан
талибан
в мире
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КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере двое полицейских погибли, трое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на блокпост в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщили РИА Новости источники в органах безопасности.Согласно источникам, талибы атаковали полицейский блокпост в районе Абдулла Кала в городе Гардез. Сообщается, что двое полицейских погибли, трое получили ранения. Кроме того, были ликвидированы четверо боевиков "Талибана".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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пактия, афганистан, талибан, в мире

В Афганстане при нападении талибов на блокпост погибли двое полицейских

10:03 25.04.2021
 
© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
© AP Photo / Massoud Hossaini
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КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере двое полицейских погибли, трое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на блокпост в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщили РИА Новости источники в органах безопасности.
Согласно источникам, талибы атаковали полицейский блокпост в районе Абдулла Кала в городе Гардез. Сообщается, что двое полицейских погибли, трое получили ранения. Кроме того, были ликвидированы четверо боевиков "Талибана".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
Афганский полицейский обыскивает избирателей, Афганистан. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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