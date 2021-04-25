https://ria.ru/20210425/afganistan-1729827702.html
В Афганстане при нападении талибов на блокпост погибли двое полицейских
В Афганстане при нападении талибов на блокпост погибли двое полицейских
По меньшей мере двое полицейских погибли, трое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на блокпост в провинции Пактия... РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-25T10:03
2021-04-25T10:03
2021-04-25T10:03
пактия
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КАБУЛ, 25 апр - РИА Новости. По меньшей мере двое полицейских погибли, трое получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на блокпост в провинции Пактия на востоке Афганистана, сообщили РИА Новости источники в органах безопасности.Согласно источникам, талибы атаковали полицейский блокпост в районе Абдулла Кала в городе Гардез. Сообщается, что двое полицейских погибли, трое получили ранения. Кроме того, были ликвидированы четверо боевиков "Талибана".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210420/afganistan-1729060000.html
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