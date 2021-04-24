https://ria.ru/20210424/voyna-1729730878.html

Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах

Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах

Читатели японского портала Kyodo News возмутились после новости о размещении российских танков на Курилах. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T02:40

2021-04-24T02:40

2021-04-24T02:40

россия

т-80бв

т-72б

курильские острова

москва

япония

спор вокруг статуса курильских островов

в мире

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели японского портала Kyodo News возмутились после новости о размещении российских танков на Курилах.Издание опубликовало материал, согласно которому Восточный военный округ развернул на Курильских островах танки Т-80БВ. Отмечается, что новые боевые машины должны сменить уже находящиеся на Курилах Т-72Б.Публикация вызвала яростную реакцию у японских читателей."Если Россия отдаст острова, она лишится контроля над входом в Охотское море, где находятся российские атомные подводные лодки. С точки зрения России для врагов откроется путь до Камчатки. Она продолжит контролировать Курилы под любым предлогом. Их можно вернуть только силой", — добавил To.Некоторые пользователи потеряли надежду, что их страна когда-нибудь сможет вернуть "северные территории"."Не понятно, зачем России размещать на Курилах танки? Местность там гористая… Неужели для нападения на Хоккайдо? Раньше был шанс вернуть острова, но Япония его упустила", — написал Иппансимин.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956-м Москва и Токио подписали совместную декларацию, в которой советская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако дальнейшие переговоры закончились безрезультатно.Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210412/kunashir-1727825930.html

https://ria.ru/20210407/yaponiya-1727281202.html

https://ria.ru/20210325/kurily-1602781355.html

https://ria.ru/20210318/ugrozy-1601858127.html

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россия, т-80бв, т-72б, курильские острова, москва, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире