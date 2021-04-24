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Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
Читатели японского портала Kyodo News возмутились после новости о размещении российских танков на Курилах. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T02:40
2021-04-24T02:40
россия
т-80бв
т-72б
курильские острова
москва
япония
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели японского портала Kyodo News возмутились после новости о размещении российских танков на Курилах.Издание опубликовало материал, согласно которому Восточный военный округ развернул на Курильских островах танки Т-80БВ. Отмечается, что новые боевые машины должны сменить уже находящиеся на Курилах Т-72Б.Публикация вызвала яростную реакцию у японских читателей."Если Россия отдаст острова, она лишится контроля над входом в Охотское море, где находятся российские атомные подводные лодки. С точки зрения России для врагов откроется путь до Камчатки. Она продолжит контролировать Курилы под любым предлогом. Их можно вернуть только силой", — добавил To.Некоторые пользователи потеряли надежду, что их страна когда-нибудь сможет вернуть "северные территории"."Не понятно, зачем России размещать на Курилах танки? Местность там гористая… Неужели для нападения на Хоккайдо? Раньше был шанс вернуть острова, но Япония его упустила", — написал Иппансимин.Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В 1956-м Москва и Токио подписали совместную декларацию, в которой советская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако дальнейшие переговоры закончились безрезультатно.Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210412/kunashir-1727825930.html
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россия
курильские острова
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россия, т-80бв, т-72б, курильские острова, москва, япония, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах

02:40 24.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКорабли морских сил самообороны Японии прибыли во Владивосток
Корабли морских сил самообороны Японии прибыли во Владивосток - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели японского портала Kyodo News возмутились после новости о размещении российских танков на Курилах.
Издание опубликовало материал, согласно которому Восточный военный округ развернул на Курильских островах танки Т-80БВ. Отмечается, что новые боевые машины должны сменить уже находящиеся на Курилах Т-72Б.
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Публикация вызвала яростную реакцию у японских читателей.
"О совместной хоздеятельности не может быть и речи. В ближайшее время Китай может напасть на Окинаву, а Россия — на Хоккайдо, поэтому необходимо готовиться, включая возможность получения ядерного оружия. Если не изменить мирную Конституцию, Япония исчезнет", — высказался F.
"Если Россия отдаст острова, она лишится контроля над входом в Охотское море, где находятся российские атомные подводные лодки. С точки зрения России для врагов откроется путь до Камчатки. Она продолжит контролировать Курилы под любым предлогом. Их можно вернуть только силой", — добавил To.
"Что делает Япония? Необходимо развернуть на Хоккайдо ракетные подразделения и увеличить численность сил самообороны. Северное направление нужно фортифицировать. Между тем дальше новостей о том, что Россия наращивает военную мощь, дело не идет", —возмутился бездействием официального Токио Ike.
Некоторые пользователи потеряли надежду, что их страна когда-нибудь сможет вернуть "северные территории".
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"Не понятно, зачем России размещать на Курилах танки? Местность там гористая… Неужели для нападения на Хоккайдо? Раньше был шанс вернуть острова, но Япония его упустила", — написал Иппансимин.
"Все кончено… Наращивание военной мощи на островах означает нежелание вести диалог. Можно прекратить бессмысленные переговоры и не подписывать мирный договор", — заключил Och.
Отношения России и Японии омрачены отсутствием мирного договора, так и не заключенного после окончания Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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В 1956-м Москва и Токио подписали совместную декларацию, в которой советская сторона согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако дальнейшие переговоры закончились безрезультатно.
Москва не раз подчеркивала, что Токио необходимо в первую очередь признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 17:50
МИД прокомментировал угрозы японских политиков в адрес России
 
РоссияТ-80БВТ-72БКурильские островаМоскваЯпонияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
 
 
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