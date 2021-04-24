https://ria.ru/20210424/tsenzura-1729759085.html
Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ
Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре российских СМИ
Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре в отношении контента в аккаунтах российских СМИ, заявили в пресс-службе Роскомнадзора. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T13:10
2021-04-24T13:10
2021-04-24T18:47
россия
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре в отношении контента в аккаунтах российских СМИ, заявили в пресс-службе Роскомнадзора.Формальным предлогом служит несоответствие возрастной категории, говорится в сообщении. Так, многие фильмы, которые шли на российских каналах без возрастных ограничений, на YouTube могут быть доступны только совершеннолетним. "Также многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых", — заявили в Роскомнадзоре.В ведомстве отметили, что YouTube блокирует ролики, которые доносят до зрителей "отличающуюся от принятой на Западе позицию" — рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане. Однажды видеохостинг заблокировал обращение президента России в аккаунте одного из федеральных каналов, а затем объяснил это случайной ошибкой.Кроме того, YouTube ограничивал доступ к роликам с государственным гимном России — под предлогом нарушения авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям.В прошлом году, по данным Роскомнадзора, YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и три раза — к их материалам, а за четыре месяца этого года блокировке подверглись три аккаунта и пять материалов.При этом опасные материалы — с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом — YouTube блокировать не спешит, добавили в Роскомнадзоре. С 2012 года ведомство выявило более 70 тысяч таких материалов, но почти шесть тысяч из них до сих пор не удалены.
https://ria.ru/20210423/youtube-1729576882.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Администрация YouTube
регулярно прибегает к цензуре в отношении контента в аккаунтах российских СМИ, заявили в пресс-службе Роскомнадзора
.
Формальным предлогом служит несоответствие возрастной категории, говорится в сообщении. Так, многие фильмы, которые шли на российских каналах без возрастных ограничений, на YouTube могут быть доступны только совершеннолетним.
"Также многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых", — заявили в Роскомнадзоре.
В ведомстве отметили, что YouTube блокирует ролики, которые доносят до зрителей "отличающуюся от принятой на Западе позицию" — рассказывают правду об историческом вкладе России
в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане
. Однажды видеохостинг заблокировал обращение президента России в аккаунте одного из федеральных каналов, а затем объяснил это случайной ошибкой.
Кроме того, YouTube ограничивал доступ к роликам с государственным гимном России — под предлогом нарушения авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям.
"Роскомнадзор считает, что подобные действия американской интернет-компании нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, являются актом цензуры и ограничивают доступ российских интернет-пользователей к социально значимому контенту", — заявили в пресс-службе.
В прошлом году, по данным Роскомнадзора, YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и три раза — к их материалам, а за четыре месяца этого года блокировке подверглись три аккаунта и пять материалов.
При этом опасные материалы — с детской порнографией, призывами к экстремизму, пронаркотическим и суицидальным контентом — YouTube блокировать не спешит, добавили в Роскомнадзоре. С 2012 года ведомство выявило более 70 тысяч таких материалов, но почти шесть тысяч из них до сих пор не удалены.