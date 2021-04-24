https://ria.ru/20210424/talakvadze-1729764273.html
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:19
2021-04-24T14:19
2021-04-24T14:30
ираклий кобахидзе
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность."С учетом того, что долгие переговоры завершились соглашением (с оппозицией-ред.), на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", считаю, что для последующего правильного проведения политических процессов, считаю верным решением оставить пост спикера парламента и на эту должность представить человека, который будет работать с более нейтральной позицией. Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте", - заявил Талаквадзе на брифинге в субботу.Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что Талаквадзе займет должность вице-спикера парламента."Грузинская мечта" выдвигает кандидатуру вице-спикера парламента Кахи Кучавы на пост председателя законодательного органа, заявил Кобахидзе."Хочу сообщить вам, что от имени правящей команды на пост председателя парламента будет представлена кандидатура Кахи Кучавы", - сообщил он.
https://ria.ru/20210406/gruziya-1604353070.html
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ираклий кобахидзе, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность.
"С учетом того, что долгие переговоры завершились соглашением (с оппозицией-ред.), на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", считаю, что для последующего правильного проведения политических процессов, считаю верным решением оставить пост спикера парламента и на эту должность представить человека, который будет работать с более нейтральной позицией. Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте", - заявил Талаквадзе на брифинге в субботу.
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе
заявил на брифинге, что Талаквадзе займет должность вице-спикера парламента.
"Грузинская мечта" выдвигает кандидатуру вице-спикера парламента Кахи Кучавы на пост председателя законодательного органа, заявил Кобахидзе.
"Хочу сообщить вам, что от имени правящей команды на пост председателя парламента будет представлена кандидатура Кахи Кучавы", - сообщил он.