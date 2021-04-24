Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210424/talakvadze-1729764273.html
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Спикер парламента Грузии подал в отставку
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:19
2021-04-24T14:30
ираклий кобахидзе
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155590/02/1555900203_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_665857a0cf12ae71d2358b5e2d07231f.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность."С учетом того, что долгие переговоры завершились соглашением (с оппозицией-ред.), на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", считаю, что для последующего правильного проведения политических процессов, считаю верным решением оставить пост спикера парламента и на эту должность представить человека, который будет работать с более нейтральной позицией. Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте", - заявил Талаквадзе на брифинге в субботу.Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что Талаквадзе займет должность вице-спикера парламента."Грузинская мечта" выдвигает кандидатуру вице-спикера парламента Кахи Кучавы на пост председателя законодательного органа, заявил Кобахидзе."Хочу сообщить вам, что от имени правящей команды на пост председателя парламента будет представлена кандидатура Кахи Кучавы", - сообщил он.
https://ria.ru/20210406/gruziya-1604353070.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155590/02/1555900203_97:0:2029:1449_1920x0_80_0_0_d6f6bbf4c967581f49a4594e4a86bea8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ираклий кобахидзе, грузия, в мире

Спикер парламента Грузии подал в отставку

14:19 24.04.2021 (обновлено: 14:30 24.04.2021)
 
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкКандидат в председатели парламента Грузии Арчил Талаквадзе во время пресс-подхода. 25 июня 2019
Кандидат в председатели парламента Грузии Арчил Талаквадзе во время пресс-подхода. 25 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе сообщил о своем решении покинуть занимаемую должность.
"С учетом того, что долгие переговоры завершились соглашением (с оппозицией-ред.), на которых вместе с председателем я представлял "Грузинскую мечту", считаю, что для последующего правильного проведения политических процессов, считаю верным решением оставить пост спикера парламента и на эту должность представить человека, который будет работать с более нейтральной позицией. Следовательно, мы приняли решение о ротации в парламенте", - заявил Талаквадзе на брифинге в субботу.
Протесты против строительства ГЭС Намахвани в Грузии - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 08:00
"Вино в опасности". Политические скандалы в Грузии разозлили европейцев
Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что Талаквадзе займет должность вице-спикера парламента.
"Грузинская мечта" выдвигает кандидатуру вице-спикера парламента Кахи Кучавы на пост председателя законодательного органа, заявил Кобахидзе.
"Хочу сообщить вам, что от имени правящей команды на пост председателя парламента будет представлена кандидатура Кахи Кучавы", - сообщил он.
 
Ираклий КобахидзеГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31СМИ: Скорсезе создаст киномюзикл, вдохновленный творчеством Гершвина
03:30Эксперты оценили вероятность наступления "войн за воду"
03:21Роскосмос рассказал о новом модуле для российской орбитальной станции
03:14Dijlah: число погибших в больнице в Багдаде выросло до 28 человек
03:09Премьер Ирака поручил расследовать смертельный пожар в больнице
02:59Министр экономики Германии призвал не политизировать "Северный поток — 2"
02:33Джабарова рассмешила позиция Киева по встрече Зеленского с Путиным
02:32В Нижегородской области два дома развалились пополам из-за схода грунта
02:30Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя
02:19Десятки тысяч палестинцев приняли участие в демонстрациях в секторе Газа
02:10Невролог рассказала, когда зевота может быть опасна
01:35Климкин испугался из-за предложения России по Донбассу
01:23Sky News Arabiya: число жертв пожара в больнице в Багдаде возросло до 23
01:18В Германии призвали покончить с темой Украины ради отношений с Россией
00:49СМИ сообщило о гибели в Багдаде 21 человека при пожаре в больнице
00:33Вильфанд назвал регионы, куда придет аномальное тепло
00:29Православные христиане встречают Вербное воскресенье
00:25МИД Турции вызвал посла США после признания Байденом геноцида армян
00:10Вильфанд спрогнозировал аномально холодную погоду на майские праздники
00:00В Израиле возобновились беспорядки
Лента новостейМолния