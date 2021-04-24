https://ria.ru/20210424/svetov-1729808299.html

Адвокат заявил об обыске у члена Либертарианской партии Светова

Адвокат заявил об обыске у члена Либертарианской партии Светова

Следователи пришли с обыском к члену незарегистрированной Либертарианской партии Михаилу Светову, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 25.04.2021

2021-04-24T23:48

2021-04-24T23:48

2021-04-25T00:01

россия

михаил светов

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следователи пришли с обыском к члену незарегистрированной Либертарианской партии Михаилу Светову, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Захватов."К Михаилу пришли следователи, долго искали понятых, нашли, теперь проводят обыск, пока все прилично", - рассказал защитник.Захватов уточнил, что следственные действия проводятся в связи с одним из старых дел, но не стал разглашать подробностей.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, михаил светов, происшествия