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Адвокат заявил об обыске у члена Либертарианской партии Светова
Адвокат заявил об обыске у члена Либертарианской партии Светова
Следователи пришли с обыском к члену незарегистрированной Либертарианской партии Михаилу Светову, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 25.04.2021
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россия
михаил светов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следователи пришли с обыском к члену незарегистрированной Либертарианской партии Михаилу Светову, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Захватов."К Михаилу пришли следователи, долго искали понятых, нашли, теперь проводят обыск, пока все прилично", - рассказал защитник.Захватов уточнил, что следственные действия проводятся в связи с одним из старых дел, но не стал разглашать подробностей.
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россия, михаил светов, происшествия

Адвокат заявил об обыске у члена Либертарианской партии Светова

23:48 24.04.2021 (обновлено: 00:01 25.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов выступает на митинге "Общество требует справедливости" на проспекте Академика Сахарова в Москве. 23 июня 2019
Член федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов выступает на митинге Общество требует справедливости на проспекте Академика Сахарова в Москве. 23 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следователи пришли с обыском к члену незарегистрированной Либертарианской партии Михаилу Светову, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Захватов.
"К Михаилу пришли следователи, долго искали понятых, нашли, теперь проводят обыск, пока все прилично", - рассказал защитник.
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Захватов уточнил, что следственные действия проводятся в связи с одним из старых дел, но не стал разглашать подробностей.
 
РоссияМихаил СветовПроисшествия
 
 
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