https://ria.ru/20210424/svetov-1729808299.html
Адвокат заявил об обыске у члена Либертарианской партии Светова
Адвокат заявил об обыске у члена Либертарианской партии Светова
Следователи пришли с обыском к члену незарегистрированной Либертарианской партии Михаилу Светову, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Захватов. РИА Новости, 25.04.2021
2021-04-24T23:48
2021-04-24T23:48
2021-04-25T00:01
россия
михаил светов
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Следователи пришли с обыском к члену незарегистрированной Либертарианской партии Михаилу Светову, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Захватов."К Михаилу пришли следователи, долго искали понятых, нашли, теперь проводят обыск, пока все прилично", - рассказал защитник.Захватов уточнил, что следственные действия проводятся в связи с одним из старых дел, но не стал разглашать подробностей.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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россия, михаил светов, происшествия