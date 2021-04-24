https://ria.ru/20210424/rudenya-1729766074.html

Руденя: Комсомольская роща в Твери станет природным парком

Руденя: Комсомольская роща в Твери станет природным парком

Статус природного парка будет присвоен Комсомольской роще в Твери, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T14:41

2021-04-24T14:41

2021-04-24T14:41

тверская область

городское хозяйство москвы

игорь руденя

тверь

калязинский район

общество

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ТВЕРЬ, 24 апр – РИА Новости. Статус природного парка будет присвоен Комсомольской роще в Твери, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя.По его словам, статус природного парка – это возможности дополнительного развития территории, ее сохранности и благоустройства.В субботу губернатор вместе с жителями города принял участие во Всероссийском субботнике.В рамках создания природного парка и увеличения в этой связи посещаемости территории Руденя также поручил обустроить в парке медицинский пункт, который будет работать и по выходным дням.В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что первый в Верхневолжье природный парк на площадке особо охраняемой природной территории – "Острова Спировские" – создается в Калязинском районе. На территории будут развивать рекреационный туризм.

https://ria.ru/20210409/obvinyaemyy-1727538787.html

тверь

калязинский район

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городское хозяйство москвы, игорь руденя, тверь, калязинский район, общество