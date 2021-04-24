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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
https://ria.ru/20210424/rudenya-1729766074.html
Руденя: Комсомольская роща в Твери станет природным парком
Руденя: Комсомольская роща в Твери станет природным парком
Статус природного парка будет присвоен Комсомольской роще в Твери, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T14:41
2021-04-24T14:41
тверская область
городское хозяйство москвы
игорь руденя
тверь
калязинский район
общество
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ТВЕРЬ, 24 апр – РИА Новости. Статус природного парка будет присвоен Комсомольской роще в Твери, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя.По его словам, статус природного парка – это возможности дополнительного развития территории, ее сохранности и благоустройства.В субботу губернатор вместе с жителями города принял участие во Всероссийском субботнике.В рамках создания природного парка и увеличения в этой связи посещаемости территории Руденя также поручил обустроить в парке медицинский пункт, который будет работать и по выходным дням.В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что первый в Верхневолжье природный парк на площадке особо охраняемой природной территории – "Острова Спировские" – создается в Калязинском районе. На территории будут развивать рекреационный туризм.
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городское хозяйство москвы, игорь руденя, тверь, калязинский район, общество

Руденя: Комсомольская роща в Твери станет природным парком

14:41 24.04.2021
 
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской областиГубернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области
Губернатор Игорь Руденя проводит личный прием граждан в Правительстве Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© Фото : Пресс-служба Правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 24 апр – РИА Новости. Статус природного парка будет присвоен Комсомольской роще в Твери, соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя.
"Важно, когда рядом с домом есть благоустроенное общественное пространство. Это возможность отдохнуть, погулять с детьми", - сказал глава региона журналистам.
По его словам, статус природного парка – это возможности дополнительного развития территории, ее сохранности и благоустройства.
В субботу губернатор вместе с жителями города принял участие во Всероссийском субботнике.
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В рамках создания природного парка и увеличения в этой связи посещаемости территории Руденя также поручил обустроить в парке медицинский пункт, который будет работать и по выходным дням.
В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что первый в Верхневолжье природный парк на площадке особо охраняемой природной территории – "Острова Спировские" – создается в Калязинском районе. На территории будут развивать рекреационный туризм.
 
Тверская областьГородское хозяйство МосквыИгорь РуденяТверьКалязинский районОбщество
 
 
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