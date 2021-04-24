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График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
Рабочий график президента России Владимира Путина в майские праздничные дни уточняется, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T03:11
2021-04-24T03:11
2021-04-24T03:11
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владимир путин
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рабочий график президента России Владимира Путина в майские праздничные дни уточняется, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Органы публичной власти и иные организации должны определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно свое функционирование."График президента уточняется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли указ главы государства о дополнительных нерабочих днях на его собственный рабочий график.
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