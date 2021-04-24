https://ria.ru/20210424/putin-1729731984.html

График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков

График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков

Рабочий график президента России Владимира Путина в майские праздничные дни уточняется, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T03:11

2021-04-24T03:11

2021-04-24T03:11

россия

дмитрий песков

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Рабочий график президента России Владимира Путина в майские праздничные дни уточняется, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Органы публичной власти и иные организации должны определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 года включительно свое функционирование."График президента уточняется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, повлияет ли указ главы государства о дополнительных нерабочих днях на его собственный рабочий график.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, общество