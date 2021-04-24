https://ria.ru/20210424/posolstvo-1729800024.html
Несколько десятков человек собрались у посольства США в Ереване
Несколько десятков человек собрались у посольства США в Ереване
Десятки людей собрались в субботу вечером у здания посольства США в Ереване, чтобы выразить благодарность за заявление президента Джо Байдена, признавшего... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T21:03
2021-04-24T21:03
2021-04-24T21:38
джо байден
армения
ереван
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729801016_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a67a8631fbb4fa7fda38bfc6d7bfc71d.jpg
ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Десятки людей собрались в субботу вечером у здания посольства США в Ереване, чтобы выразить благодарность за заявление президента Джо Байдена, признавшего геноцид армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.Собравшиеся держали флаги Армении и США. Рядом стояла машина с эмблемой политической инициативы "Национально-демократический полюс", костяк которой составляет движение "Сасна црер". Члены этого движения захватили в 2016 году здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване.Инициатива "Национально-демократический полюс" выступает с антироссийских позиций и призывает к выстраиванию стратегических союзнических отношений с США.
https://ria.ru/20210424/pashinyan-1729791953.html
армения
ереван
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729801016_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_1b0f26fbcc7a5797aeacd9d320d6df5a.jpg
Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян
Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян
2021-04-24T21:03
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, армения, ереван, сша, в мире