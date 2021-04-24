https://ria.ru/20210424/posolstvo-1729800024.html

Несколько десятков человек собрались у посольства США в Ереване

Несколько десятков человек собрались у посольства США в Ереване

Десятки людей собрались в субботу вечером у здания посольства США в Ереване, чтобы выразить благодарность за заявление президента Джо Байдена, признавшего... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T21:03

2021-04-24T21:03

2021-04-24T21:38

джо байден

армения

ереван

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729801016_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a67a8631fbb4fa7fda38bfc6d7bfc71d.jpg

ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Десятки людей собрались в субботу вечером у здания посольства США в Ереване, чтобы выразить благодарность за заявление президента Джо Байдена, признавшего геноцид армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.Собравшиеся держали флаги Армении и США. Рядом стояла машина с эмблемой политической инициативы "Национально-демократический полюс", костяк которой составляет движение "Сасна црер". Члены этого движения захватили в 2016 году здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване.Инициатива "Национально-демократический полюс" выступает с антироссийских позиций и призывает к выстраиванию стратегических союзнических отношений с США.

https://ria.ru/20210424/pashinyan-1729791953.html

армения

ереван

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян 2021-04-24T21:03 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, армения, ереван, сша, в мире