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Несколько десятков человек собрались у посольства США в Ереване
Несколько десятков человек собрались у посольства США в Ереване
Десятки людей собрались в субботу вечером у здания посольства США в Ереване, чтобы выразить благодарность за заявление президента Джо Байдена, признавшего... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T21:03
2021-04-24T21:38
джо байден
армения
ереван
сша
в мире
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Десятки людей собрались в субботу вечером у здания посольства США в Ереване, чтобы выразить благодарность за заявление президента Джо Байдена, признавшего геноцид армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.Собравшиеся держали флаги Армении и США. Рядом стояла машина с эмблемой политической инициативы "Национально-демократический полюс", костяк которой составляет движение "Сасна црер". Члены этого движения захватили в 2016 году здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване.Инициатива "Национально-демократический полюс" выступает с антироссийских позиций и призывает к выстраиванию стратегических союзнических отношений с США.
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Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян
Обстановка у посольства США в Ереване после заявления Байдена о признании геноцида армян
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джо байден, армения, ереван, сша, в мире

Несколько десятков человек собрались у посольства США в Ереване

21:03 24.04.2021 (обновлено: 21:38 24.04.2021)
 
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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Десятки людей собрались в субботу вечером у здания посольства США в Ереване, чтобы выразить благодарность за заявление президента Джо Байдена, признавшего геноцид армян в Османской империи, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.
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Собравшиеся держали флаги Армении и США. Рядом стояла машина с эмблемой политической инициативы "Национально-демократический полюс", костяк которой составляет движение "Сасна црер". Члены этого движения захватили в 2016 году здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване.
Инициатива "Национально-демократический полюс" выступает с антироссийских позиций и призывает к выстраиванию стратегических союзнических отношений с США.
 
Джо БайденАрменияЕреванСШАВ мире
 
 
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