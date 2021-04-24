https://ria.ru/20210424/peregovory-1729769249.html

Лукашенко рассказал, что обсуждал на переговорах с Путиным

Лукашенко рассказал, что обсуждал на переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждались "злободневные вопросы": цены на углеводороды РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:14

2021-04-24T15:14

2021-04-24T16:07

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсуждались "злободневные вопросы": цены на углеводороды и кооперация двух стран.Встреча Лукашенко и Путина состоялась в Москве 22 апреля. Как сообщал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, переговоры продолжались около четырех часов, главы государств обсуждали вопросы экономического взаимодействия - главным образом промышленную кооперацию, сотрудничество в сфере энергетики и медицины, а также взаимодействие в высокотехнологичных областях."Мы на этот раз обратились с Владимиром Путиным к злободневным вопросам: цены на углеводородное сырье - газ, нефть, кооперация", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.При этом глава республики отметил, что темы развития интеграции, новых союзных программ тоже обсуждались, но больше для протокола в начале беседы, поскольку "это правильно, но… слишком общо".По его словам, как в России, так и в Белоруссии есть хорошие предприятия, но всегда между сторонами была "тягомотина - кто кого". Кроме того, белорусский лидер обратил внимание, что в двух странах разные подходы к приватизации. "Сейчас времена изменились, и обстоятельства нас заставили реально посмотреть на эти вещи. И мы договорились, что не надо нам друг друга… не то за шиворот брать, не то за грудь, и трясти. Нам надо кооперироваться", - заявил Лукашенко.В частности, продолжил он, с Путиным обсуждалась проблема производства интегральных схем. Как указал Лукашенко, еще с советских времен работают специализированные предприятия, и подобная продукция нужна при производстве широкого спектра техники - от гражданской до военной. "Это высокотехнологичное производство. Никто им товары эти не даст. И мы поставлены в такую ситуацию, что должны сами это произвести. Мы где-то отстали, но у нас компетенции, люди есть", - заметил он.По словам Лукашенко, Путин заявил о готовности совместно развивать соответствующие производства в России и Белоруссии, и теперь сторонам надо определиться, "кто что будет делать".Белорусский лидер также обратил внимание, что россияне смогли сделать гиперзвуковое оружие и превзойти в этом вопросе другие страны. "Так давайте сконцентрируемся на определенных участках и сделаем. Вот суть кооперации - скооперироваться в том, что у нас есть, и сделать то, что нам сегодня надо. Это главное, о чем шла речь", - добавил он.Лукашенко добавил, что на встрече с Путиным не шла речь о военных базах."Ни о каких базах мы не говорили. Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" - заявил президент Белоруссии.При этом белорусский лидер обратил внимание, что у двух стран совершенно другая стратегия в рамках ОДКБ. "Наша зона ответственности - белорусской армии - запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?" - сказал Лукашенко."И даже если базы… Журналисты молодцы - это я вчера или сегодня услышал (от них – ред.): слушайте, а что мы паримся по поводу того, что в Беларуси будут чьи-то базы - российские, китайские, японские или еще, может быть, чьи-то? А в Германии чьи базы? Американские. А в Польше, Румынии чьи базы - американские. Так что вы нам лапшу на уши вешаете, что мы независимость потеряем, еще что-то. Вы же их уже создали, они у вас там. Они (страны Запада – ред.) просто боятся, чтобы мы, не дай бог, с россиянами не договорились и не объединили наши военные усилия. Но мы даже об этом (о базах – ред.) не говорили", - подчеркнул белорусский лидер.Он считает, что если бы Минск и Москва начали обсуждать эту тему, то это стало бы подарком для оппозиции, которая бы "вышла и на улицах кричала, что Россия захватила Беларусь".При этом Лукашенко обратил внимание, что белорусские "борцы за независимость" выехали за границу и "черт знает где сидят". "И они себя показали, за какую они независимость, и куда они хотят нас привести. Это не Лукашенко наметил планы сдачи Беларуси, это они уже ее предают. Они сбежали в свое время туда", - добавил глава государства.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами, считает победителем выборов Светлану Тихановскую. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Выехавшая в Литву Тихановская включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, Минск добивается ее выдачи. За границей находятся и другие белорусские оппозиционеры.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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https://ria.ru/20210422/otnosheniya-1729281252.html

https://ria.ru/20210418/ucheniya-1728817029.html

https://ria.ru/20210329/lukashenko-1603266748.html

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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире