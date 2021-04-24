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Союзное государство
https://ria.ru/20210424/novgorod-1729750702.html
Новгородская земля открывает свои сокровища для журналистов союзных СМИ
Новгородская земля открывает свои сокровища для журналистов союзных СМИ
РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:35
2021-04-24T11:35
союзное государство
великий новгород
новгородская область
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости, Карина Ивашко. Новгородская область, наряду с внешнеторговым, научным и культурным взаимодействием с Белоруссией, заинтересована и в плотном сотрудничестве в сфере туризма, сообщила на встрече с представителями союзных СМИ первый замгубернатора региона Вероника Минина.В рамках пресс-тура в Новгородскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня" для белорусских и российских журналистов, она представила экономический, инвестиционный и туристический потенциал региона. "Основной вид туризма в Новгородской области – культурно-познавательный. Уверена, Великий Новгород с его богатой историей и множеством культурных объектов – привлекательное направление для путешественников из Белоруссии. Для тургрупп есть удобное железнодорожное сообщение: четыре раза в неделю из Великого Новгорода отправляется поезд в Витебск, вскоре восстановится движение по маршруту Великий Новгород – Минск, которое было приостановлено из-за коронавируса. Наш регион обладает развитой инфраструктурой для автотуризма. Создана система туристских информационных центров, буквально в апреле этого года запущено уникальное приложение для самостоятельных путешествий по Великому Новгороду и области. Оно включает в себя более 840 достопримечательностей, маршруты для пеших и авто-прогулок со звуковым сопровождением в формате аудиогидов", - рассказала Минина.По ее словам, сейчас регион разрабатывает концепцию ревитализации туристического центра Великого Новгорода, который является главным "магнитом" для путешественников не только из России, но и всего мира."Самое притягательное в нашем городе для туристов – это Кремль, Софийский собор, памятник "Тысячелетие России"... Для нас же это – высокодуховное место, которое дает нам чувство гордости. Да, Новгород – это родина российской государственности, и это наша визитная карточка. Первая ассоциация с Великим Новгородом – история, новгородское вече. Но наша задача не только гордится святынями и сохранять их, но и двигаться дальше – за стены Кремля. Сейчас заказана концепция ревитализации, которая закольцует существующие маршруты и задействует менее посещаемые памятники истории и архитектуры. Часть исторического центра будет преобразована в пешеходные улицы – к концу 2022 года их станет намного больше. Уже идет реконструкция набережных Волхова, разрабатывается проект дизайн-кода, когда фонари, лавочки, дорожки, малые формы – все это будет в единой стилистике", - поделилась планами замгубернатора.Белорусские журналисты согласны: внимание к деталям для восприятия города вещь важная."Мы не первый раз в России – русские города белорусские журналисты посещают ежегодно, в том числе и благодаря Союзному государству. И каждый раз это новые впечатления, из года в год, замечу, они меняются в лучшую сторону. Что касается Великого Новгорода, очень понравилось то, что я не увидел здесь ни одного рекламного билборда выше второго этажа, который бросался бы в глаза и мешал восприятию старины. Это очень здорово и это помогает сохранять внешний облик города как исторического центра, его стилистическое единство. Если же говорить в целом, Великий Новгород – это величайшее историко-культурное достояние России. А так как историю мы с вами учим фактически общую, то про Великий Новгород знаем не меньше россиян. И с точки зрения исторической ценности, посетить этот город должен каждый белорус", - уверен участник пресс-тура, сотрудник Национального пресс-центра Беларуси Дмитрий Новиков.Он добавил, что побывать на Новгородской земле будет интересно в первую очередь тем, кого интересует история. "Интересна история советская – единая для нас. История Великой Отечественной войны и, пожалуй, история современная, потому что мы где-то похожи, где-то отличаемся – надо это видеть и понимать", - сказал Новиков РИА Новости.Помимо объектов культурного наследия столицы Новгородской области, в регионе все более популярными становятся активный и экологический туризм. В частности, в 2019 году был запущен первый участок экомаршрута "Большая валдайская тропа" протяженностью 59 километров. Он оборудован базовыми лагерями, местами для привалов, мостами, смотровой вышкой и навигационными столбиками. Второй участок маршрута длиной 78 километров откроется в нынешнем году.Вероника Минина пригласила союзных журналистов непременно побывать на Большой валдайской тропе летом. Ну а в программу нынешнего пресс-тура, наряду с многочисленными объектами Великого Новгорода, вошли музей деревянного зодчества под открытым небом "Витославицы", Юрьев монастырь, мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне, и музеи Старой Руссы – города, который облюбовал для себя великий русский писатель Федор Достоевский.
https://ria.ru/20210402/strategiya-1604022192.html
https://ria.ru/20210422/otnosheniya-1729281252.html
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великий новгород, новгородская область, общество

Новгородская земля открывает свои сокровища для журналистов союзных СМИ

11:35 24.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей ХовановВъезд в Великий Новгород со стороны Петербурга
Въезд в Великий Новгород со стороны Петербурга - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Алексей Хованов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 апр – РИА Новости, Карина Ивашко. Новгородская область, наряду с внешнеторговым, научным и культурным взаимодействием с Белоруссией, заинтересована и в плотном сотрудничестве в сфере туризма, сообщила на встрече с представителями союзных СМИ первый замгубернатора региона Вероника Минина.
В рамках пресс-тура в Новгородскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня" для белорусских и российских журналистов, она представила экономический, инвестиционный и туристический потенциал региона.
"Основной вид туризма в Новгородской области – культурно-познавательный. Уверена, Великий Новгород с его богатой историей и множеством культурных объектов – привлекательное направление для путешественников из Белоруссии. Для тургрупп есть удобное железнодорожное сообщение: четыре раза в неделю из Великого Новгорода отправляется поезд в Витебск, вскоре восстановится движение по маршруту Великий Новгород – Минск, которое было приостановлено из-за коронавируса. Наш регион обладает развитой инфраструктурой для автотуризма. Создана система туристских информационных центров, буквально в апреле этого года запущено уникальное приложение для самостоятельных путешествий по Великому Новгороду и области. Оно включает в себя более 840 достопримечательностей, маршруты для пеших и авто-прогулок со звуковым сопровождением в формате аудиогидов", - рассказала Минина.
По ее словам, сейчас регион разрабатывает концепцию ревитализации туристического центра Великого Новгорода, который является главным "магнитом" для путешественников не только из России, но и всего мира.
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"Самое притягательное в нашем городе для туристов – это Кремль, Софийский собор, памятник "Тысячелетие России"... Для нас же это – высокодуховное место, которое дает нам чувство гордости. Да, Новгород – это родина российской государственности, и это наша визитная карточка. Первая ассоциация с Великим Новгородом – история, новгородское вече. Но наша задача не только гордится святынями и сохранять их, но и двигаться дальше – за стены Кремля. Сейчас заказана концепция ревитализации, которая закольцует существующие маршруты и задействует менее посещаемые памятники истории и архитектуры. Часть исторического центра будет преобразована в пешеходные улицы – к концу 2022 года их станет намного больше. Уже идет реконструкция набережных Волхова, разрабатывается проект дизайн-кода, когда фонари, лавочки, дорожки, малые формы – все это будет в единой стилистике", - поделилась планами замгубернатора.
Белорусские журналисты согласны: внимание к деталям для восприятия города вещь важная.
"Мы не первый раз в России – русские города белорусские журналисты посещают ежегодно, в том числе и благодаря Союзному государству. И каждый раз это новые впечатления, из года в год, замечу, они меняются в лучшую сторону. Что касается Великого Новгорода, очень понравилось то, что я не увидел здесь ни одного рекламного билборда выше второго этажа, который бросался бы в глаза и мешал восприятию старины. Это очень здорово и это помогает сохранять внешний облик города как исторического центра, его стилистическое единство. Если же говорить в целом, Великий Новгород – это величайшее историко-культурное достояние России. А так как историю мы с вами учим фактически общую, то про Великий Новгород знаем не меньше россиян. И с точки зрения исторической ценности, посетить этот город должен каждый белорус", - уверен участник пресс-тура, сотрудник Национального пресс-центра Беларуси Дмитрий Новиков.
Он добавил, что побывать на Новгородской земле будет интересно в первую очередь тем, кого интересует история.
"Интересна история советская – единая для нас. История Великой Отечественной войны и, пожалуй, история современная, потому что мы где-то похожи, где-то отличаемся – надо это видеть и понимать", - сказал Новиков РИА Новости.
Помимо объектов культурного наследия столицы Новгородской области, в регионе все более популярными становятся активный и экологический туризм. В частности, в 2019 году был запущен первый участок экомаршрута "Большая валдайская тропа" протяженностью 59 километров. Он оборудован базовыми лагерями, местами для привалов, мостами, смотровой вышкой и навигационными столбиками. Второй участок маршрута длиной 78 километров откроется в нынешнем году.
Вероника Минина пригласила союзных журналистов непременно побывать на Большой валдайской тропе летом. Ну а в программу нынешнего пресс-тура, наряду с многочисленными объектами Великого Новгорода, вошли музей деревянного зодчества под открытым небом "Витославицы", Юрьев монастырь, мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне, и музеи Старой Руссы – города, который облюбовал для себя великий русский писатель Федор Достоевский.
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