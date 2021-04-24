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Коммунальный флот Москвы приступил к ежедневному дежурству

Коммунальный флот Москвы приступил к ежедневному дежурству

Коммунальный флот, отвечающий за чистоту водной глади Москвы-реки, приступил к ежедневному дежурству, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T15:04

2021-04-24T15:04

2021-04-24T15:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, отвечающий за чистоту водной глади Москвы-реки, приступил к ежедневному дежурству, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."В составе уникального флота буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. Они очищают поверхность воды от случайного мусора, удаляют песчаные наносы в устьях рек и на водовыпусках водосточных коллекторов, очищают от иловых отложений дно рек", — говорится в сообщении.Уточняется, что в межсезонье специалисты покрасили и при необходимости поменяли обшивку судов, заменили трубопроводы топливных систем, отремонтировали подруливающие устройства."Сегодня 3 судна ГУП "Мосводосток" – буксир "Норд", мусоросборщик "МС-3", нефтесборщик "Сетунь" – приняли участие в параде водного транспорта в честь открытия речной навигации", — добавили в комплексе.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Охота на мусор: как работает специальный флот на Москве-реке Мусоросборочные судна выходят чистить столичные реки каждый день. Как думаете, много накопилось в воде пластика, пока мы сидели по домам? 2021-04-24T15:04 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва