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Коммунальный флот Москвы приступил к ежедневному дежурству
Коммунальный флот Москвы приступил к ежедневному дежурству
Коммунальный флот, отвечающий за чистоту водной глади Москвы-реки, приступил к ежедневному дежурству, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T15:04
2021-04-24T15:04
2021-04-24T15:04
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мосводосток
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Коммунальный флот, отвечающий за чистоту водной глади Москвы-реки, приступил к ежедневному дежурству, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."В составе уникального флота буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. Они очищают поверхность воды от случайного мусора, удаляют песчаные наносы в устьях рек и на водовыпусках водосточных коллекторов, очищают от иловых отложений дно рек", — говорится в сообщении.Уточняется, что в межсезонье специалисты покрасили и при необходимости поменяли обшивку судов, заменили трубопроводы топливных систем, отремонтировали подруливающие устройства."Сегодня 3 судна ГУП "Мосводосток" – буксир "Норд", мусоросборщик "МС-3", нефтесборщик "Сетунь" – приняли участие в параде водного транспорта в честь открытия речной навигации", — добавили в комплексе.
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2021-04-24T15:04
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва