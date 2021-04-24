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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210424/koronavirus-1729752760.html
В России за сутки выявили 8828 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 8828 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8828 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-24T11:57
2021-04-24T15:14
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8828 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Это на 12 меньше, чем накануне (когда их было 8840). Темп прироста остается на уровне 0,19 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения 9254.Новые случаи зарегистрировали в 82 регионах, прироста заболеваемости нет в Еврейской автономной области, на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Больше всего заразившихся в Москве — 2541 (днем ранее было 2502), Санкт-Петербурге — 689, Подмосковье — 596, Ростовской области — 236, Нижегородской — 193, Самарской — 189.Минимальный показатель отмечен в Туве — один инфицированный, а в Магаданской области их двое.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 753 789 человек, 107 900 из них умерли, 4 380 468 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 144,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 145,7 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Турцию, Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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россия, здоровье - общество, общество

В России за сутки выявили 8828 новых случаев заражения коронавирусом

11:57 24.04.2021 (обновлено: 15:14 24.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 8828 случаев COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.
Это на 12 меньше, чем накануне (когда их было 8840). Темп прироста остается на уровне 0,19 процента. Умерли 399 человек, выписались после лечения 9254.
Новые случаи зарегистрировали в 82 регионах, прироста заболеваемости нет в Еврейской автономной области, на Чукотке и в Ненецком автономном округе. Больше всего заразившихся в Москве — 2541 (днем ранее было 2502), Санкт-Петербурге — 689, Подмосковье — 596, Ростовской области — 236, Нижегородской — 193, Самарской — 189.
Минимальный показатель отмечен в Туве — один инфицированный, а в Магаданской области их двое.
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Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 4 753 789 человек, 107 900 из них умерли, 4 380 468 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 144,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 145,7 миллиона. Более трех миллионов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Турцию, Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
 
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