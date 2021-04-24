https://ria.ru/20210424/diplomaty-1729752291.html

Глава МИД Словакии Корчок объяснил причину высылки российских дипломатов

Глава МИД Словакии Корчок объяснил причину высылки российских дипломатов

Трех сотрудников российского посольства высылают из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб, а также ради выражения солидарности с Чехией,... РИА Новости, 24.04.2021

2021-04-24T11:51

2021-04-24T11:51

2021-04-24T14:16

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Трех сотрудников российского посольства высылают из Словакии из-за того, что они попали под подозрение спецслужб, а также ради выражения солидарности с Чехией, заявил глава словацкого МИД Иван Корчок."Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за деятельностью иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это непрерывно, что бы ни происходило. В последнее время мы получили от наших спецслужб информацию о том, что три сотрудника дипломатической миссии России в Братиславе действуют не так, как положено действовать дипломатам. И было принято политическое решение", — пояснил он в беседе с чешским изданием Respekt.cz.Министр подчеркнул, что это было суверенное решение и власти Словакии действовали по информации собственных спецслужб."Но понятно, что в связи с просьбой Чехии проявить солидарность мы решили сделать это таким способом", — добавил Корчок.Братислава объявила о высылке троих россиян 22 апреля. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, решение принято "в соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии". В России заявили, что оставляют за собой право на ответную реакцию.На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и выслала 18 дипломатов. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешской дипмиссии. Прага сочла этот шаг чрезмерным, а затем заявила, что уравнивает состав российского посольства с числом своих дипломатов в Москве. В результате в представительствах обеих стран должно остаться по семь дипломатов и 25 других работников.Помимо Словакии, в поддержку Чехии выступили и другие страны — Литва, Латвия, Эстония, выслала российских дипломатов и Польша. В Кремле обвинения в причастности к взрыву на арсенале назвали возмутительными и голословными, а представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Она также отметила, что за высылкой дипломатов стоят те политические силы, которые обслуживают не национальные интересы своих стран, а политический заказ из Вашингтона.

https://ria.ru/20210422/chekhiya-1729537664.html

https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html

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