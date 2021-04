https://ria.ru/20210423/zhurnalistika-1729615063.html

Медиаменеджеры России и Африки обсудили тренды в журналистике

Медиаменеджеры России и Африки обсудили тренды в журналистике

По инициативе международного информационного агентства и радио Sputnik состоялся круглый стол с руководителями СМИ стран франкофонной Африки на тему:... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:05

2021-04-23T13:05

2021-04-23T13:05

россия

sputnik

африка

журналистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729613416_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82935ce0311d379d55f8a5f1d5f4f8f8.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. По инициативе международного информационного агентства и радио Sputnik состоялся круглый стол с руководителями СМИ стран франкофонной Африки на тему: "Современные медиатренды: глобальное vs локальное".В дискуссии приняли участие генеральный директор Конголезского информационного агентства Анаст Уилфрид Мбосса из Республики Конго, главный редактор Информационного агентства Кот-д’Ивуара Ассуман Куасси, генеральный директор агентства Afreepress Оливье Аджа из Того, корреспондент Sputnik в Алжире Тарик Хафид, генеральный директор фотобанка Afrikimages Дезирэ Минко из Габона, главный редактор Energie TV Мусса Диарра из Мали, а также издатель и главный редактор газеты Forum des As Жозе Наваж из Демократической Республики Конго. Россию представила заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio Татьяна Кухарева. Модератором выступил координатор африканской редакции Sputnik Сафвен Грира из Туниса, сомодерировала мероприятие из Москвы главный специалист Дирекции международного сотрудничества Sputnik Анастасия Алямовская. В ходе круглого стола участники проанализировали современные медиатренды, степень влияния технологий на журналистику, обсудили роль новых медиа и противодействие фейкньюс, а также наметили возможные пути развития отраслевого международного сотрудничества.Тарик Хафид подчеркнул, что африканские СМИ являются потребителями той информации, которую производят западные СМИ, в то время как необходимо стремиться к предоставлению и потреблению новостей на локальном уровне. Татьяна Кухарева отметила, что в современном мире по-прежнему сохраняется монополия одной точки зрения в мировых СМИ, а перед медиа стоит задача укрепления многополярного мира и поддержки плюрализма голосов. Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210330/soglashenie-1603525092.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/podkast-1601634307.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/sputnik-1599775703.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sputnik, африка, журналистика