https://ria.ru/20210423/zemletryaseniya-1729561223.html
У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
Сейсмологи зафиксировали в ночь на пятницу три землетрясения, которые произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T00:39
2021-04-23T00:39
2021-04-23T00:39
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
землетрясение
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апр – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали в ночь на пятницу три землетрясения, которые произошли у восточного побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.Магнитуда толчков составила 4,5, 3,9 и 4.0, они произошли в районе Камчатского и Кроноцкого заливов. Эпицентр самого сильного из этих землетрясений находился на глубине 71 километр, в 143 километрах от села Мильково, следует из сообщений на сайте геофизической службы.В региональном управлении МЧС сообщили, что местные жители подземные толчки не ощутили.
https://ria.ru/20210422/zemletryasenie-1729389417.html
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российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, землетрясение, происшествия