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Заявление о принципах нового Союзного договора "9+1" (1991)
Заявление о принципах нового Союзного договора "9+1" (1991)
23 апреля 1991 года в подмосковной правительственной резиденции Ново-Огарево президент СССР Михаил Горбачев и лидеры девяти союзных республик (отсутствовали... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T01:32
2021-04-23T01:32
михаил горбачев
борис ельцин
ссср
августовский путч 1991 года, или еще один вариант развала ссср
справки
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23 апреля 1991 года в подмосковной правительственной резиденции Ново-Огарево президент СССР Михаил Горбачев и лидеры девяти союзных республик (отсутствовали представители Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии) договорились о принципах реформирования государства. Совместное заявление по итогам встречи, названное журналистами "9+1", дало толчок "новоогаревскому процессу" выработки нового Союзного договора.К началу 1990-х годов в СССР обострились политические и экономические противоречия между центром и республиками, на местах усилились националистические настроения, появились очаги острых межнациональных конфликтов. Союзная власть утрачивала контроль над общественно-политической ситуацией в стране. В течение 1990 года все 15 республик провозгласили государственный суверенитет.Первоначально предполагалось решить задачу преобразования СССР в реальную федерацию внесением поправок в Конституцию Союза, но по итогам дискуссий на первых съездах народных депутатов СССР было решено начать работу над новым Союзным договором. В начале декабря 1990 года Верховный совет СССР одобрил концепцию подготовленного к этому времени документа и передал его на рассмотрение IV съезда народных депутатов СССР. 24 декабря съезд поименным голосованием постановил "считать необходимым сохранение Союза ССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик" и вынести этот вопрос на общесоюзный референдум. Днем позже депутаты снова высказались за "сохранение целостности страны и названия" при преобразовании ее в "добровольный равноправный союз суверенных республик – демократическое федеративное государство". Дальнейшая работа над новым Союзным договором была поручена подготовительному комитету в составе высших должностных лиц субъектов федерации – республик и автономных образований, президента СССР, председателя Верховного Совета СССР и председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР. В середине января 1991 года Верховный совет СССР назначил на 17 марта референдум с вопросом о сохранении Союза Советских Социалистических Республик "как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности".В голосовании 17 марта приняли участие почти 80% правоспособных граждан СССР, из них более 76% высказались за сохранение Союза. Шесть республик (Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия и Эстония) отказались принять участие в голосовании. 23 апреля 1991 года на встрече в Ново-Огарево Горбачев и лидеры РСФСР, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении подписали "Совместное заявление о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению кризиса" (9+1). Было достигнуто принципиальное согласие на разработку Союзного договора, в заявлении декларировалось намерение подготовить принятие новой Конституции.В дальнейшем в рамках "новоогаревского процесса" шло согласование проекта. 17 июня документ, который стал называться "Договор о Союзе Суверенных Государств", был согласован. 18 июня Верховный Совет РСФСР признал возможным подписание договора "с учетом внесенных Верховным Советом РСФСР изменений и дополнений". Соответствующее постановление подписал избранный президент РСФСР Борис Ельцин. 15 августа согласованный проект "Договора о Союзе Суверенных Государств" был опубликован в газете "Правда". Согласно документу, каждая республика – участник договора – является суверенным государством. Новый союз определялся в тексте как "суверенное федеративное демократическое государство, образованное в результате объединения равноправных республик и осуществляющее государственную власть в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют участники договора".По договору государства, образующие союз, который в тексте именуется Союзом Советских Суверенных Республик, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют свое национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов власти и управления.К полномочиям центра относилась внешняя политика и торговля, оборона и безопасность, формирование союзного бюджета. Главой Союза ССР должен был стать президент, избираемый на всеобщих выборах. Законодательная власть передавалась Верховному совету, одна палата которого – Совет Союза – избиралась населением, другая – Совет Республик – формировалась высшими органами власти субъектов. На основе договора предстояло выработать Конституцию Союза ССР.Договор был открыт к подписанию с 20 августа 1991 года, но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года. Неудавшийся государственный переворот положил начало процессу стихийного разрушения союзной государственности. В период с 20 августа по 27 октября 1991 года приняли решение о независимости (выходе из СССР) одиннадцать союзных республик. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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михаил горбачев, борис ельцин, ссср, августовский путч 1991 года, или еще один вариант развала ссср, справки

Заявление о принципах нового Союзного договора "9+1" (1991)

01:32 23.04.2021
 
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Читать ria.ru в
23 апреля 1991 года в подмосковной правительственной резиденции Ново-Огарево президент СССР Михаил Горбачев и лидеры девяти союзных республик (отсутствовали представители Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии и Эстонии) договорились о принципах реформирования государства. Совместное заявление по итогам встречи, названное журналистами "9+1", дало толчок "новоогаревскому процессу" выработки нового Союзного договора.
К началу 1990-х годов в СССР обострились политические и экономические противоречия между центром и республиками, на местах усилились националистические настроения, появились очаги острых межнациональных конфликтов. Союзная власть утрачивала контроль над общественно-политической ситуацией в стране. В течение 1990 года все 15 республик провозгласили государственный суверенитет.
Первоначально предполагалось решить задачу преобразования СССР в реальную федерацию внесением поправок в Конституцию Союза, но по итогам дискуссий на первых съездах народных депутатов СССР было решено начать работу над новым Союзным договором.
В начале декабря 1990 года Верховный совет СССР одобрил концепцию подготовленного к этому времени документа и передал его на рассмотрение IV съезда народных депутатов СССР.
24 декабря съезд поименным голосованием постановил "считать необходимым сохранение Союза ССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик" и вынести этот вопрос на общесоюзный референдум.
Днем позже депутаты снова высказались за "сохранение целостности страны и названия" при преобразовании ее в "добровольный равноправный союз суверенных республик – демократическое федеративное государство". Дальнейшая работа над новым Союзным договором была поручена подготовительному комитету в составе высших должностных лиц субъектов федерации – республик и автономных образований, президента СССР, председателя Верховного Совета СССР и председателя Совета Национальностей Верховного Совета СССР.
В середине января 1991 года Верховный совет СССР назначил на 17 марта референдум с вопросом о сохранении Союза Советских Социалистических Республик "как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности".
В голосовании 17 марта приняли участие почти 80% правоспособных граждан СССР, из них более 76% высказались за сохранение Союза. Шесть республик (Армения, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия и Эстония) отказались принять участие в голосовании.
23 апреля 1991 года на встрече в Ново-Огарево Горбачев и лидеры РСФСР, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении подписали "Совместное заявление о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению кризиса" (9+1). Было достигнуто принципиальное согласие на разработку Союзного договора, в заявлении декларировалось намерение подготовить принятие новой Конституции.
В дальнейшем в рамках "новоогаревского процесса" шло согласование проекта. 17 июня документ, который стал называться "Договор о Союзе Суверенных Государств", был согласован.
18 июня Верховный Совет РСФСР признал возможным подписание договора "с учетом внесенных Верховным Советом РСФСР изменений и дополнений". Соответствующее постановление подписал избранный президент РСФСР Борис Ельцин.
15 августа согласованный проект "Договора о Союзе Суверенных Государств" был опубликован в газете "Правда".
Согласно документу, каждая республика – участник договора – является суверенным государством. Новый союз определялся в тексте как "суверенное федеративное демократическое государство, образованное в результате объединения равноправных республик и осуществляющее государственную власть в пределах полномочий, которыми его добровольно наделяют участники договора".
По договору государства, образующие союз, который в тексте именуется Союзом Советских Суверенных Республик, обладают всей полнотой политической власти, самостоятельно определяют свое национально-государственное и административно-территориальное устройство, систему органов власти и управления.
К полномочиям центра относилась внешняя политика и торговля, оборона и безопасность, формирование союзного бюджета. Главой Союза ССР должен был стать президент, избираемый на всеобщих выборах. Законодательная власть передавалась Верховному совету, одна палата которого – Совет Союза – избиралась населением, другая – Совет Республик – формировалась высшими органами власти субъектов. На основе договора предстояло выработать Конституцию Союза ССР.
Договор был открыт к подписанию с 20 августа 1991 года, но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота, предпринятой консервативным крылом высшего руководства СССР 19-21 августа 1991 года.
Неудавшийся государственный переворот положил начало процессу стихийного разрушения союзной государственности. В период с 20 августа по 27 октября 1991 года приняли решение о независимости (выходе из СССР) одиннадцать союзных республик.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
Михаил ГорбачевБорис ЕльцинСССРАвгустовский путч 1991 года, или Еще один вариант развала СССРСправки
 
 
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