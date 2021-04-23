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Житель Ярославля ответит в суде за поджог жены
Житель Ярославля ответит в суде за поджог жены
Житель Ярославля ответит в суде за убийство супруги, которую поджег, когда она отдыхала на диване, сообщает Ярославский областной суд. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T12:43
2021-04-23T12:43
ярославский областной суд
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Житель Ярославля ответит в суде за убийство супруги, которую поджег, когда она отдыхала на диване, сообщает Ярославский областной суд.В суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Ярославля Александра Зуева, 1963 года рождения, в убийстве, совершенном с особой жестокостью."Как следует из обвинительного заключения, 20 ноября 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина зашел в спальню своей квартиры …, где на диване отдыхала его супруга, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина, постель и диван вспыхнули", - говорится в сообщении.Мужчина попытался сбить пламя. Накинул на жену одеяло, вытащил ее из дома, потушил огонь. "Потерпевшей были причинены ожоги 90% поверхности тела, от полученных повреждений женщина скончалась в больнице 22 ноября 2020 года", - информирует суд.Отмечается, что в ходе следствия мужчина вину в совершении преступления не признал.Первое судебное заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 26 апреля.
https://ria.ru/20210413/prigovor-1727998625.html
https://rsport.ria.ru/20210330/egorov-1603391388.html
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ярославский областной суд, ярославль, происшествия

Житель Ярославля ответит в суде за поджог жены

12:43 23.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Житель Ярославля ответит в суде за убийство супруги, которую поджег, когда она отдыхала на диване, сообщает Ярославский областной суд.
В суд поступило уголовное дело по обвинению жителя Ярославля Александра Зуева, 1963 года рождения, в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
Житель Белинского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанину - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 01:43
Пензенский экс-депутат облил односельчанина соляркой и поджег
"Как следует из обвинительного заключения, 20 ноября 2020 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина зашел в спальню своей квартиры …, где на диване отдыхала его супруга, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина, постель и диван вспыхнули", - говорится в сообщении.
Мужчина попытался сбить пламя. Накинул на жену одеяло, вытащил ее из дома, потушил огонь. "Потерпевшей были причинены ожоги 90% поверхности тела, от полученных повреждений женщина скончалась в больнице 22 ноября 2020 года", - информирует суд.
Журналист Дмитрий Егоров - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 07:49
Неизвестный поджег автомобиль спортивного журналиста Дмитрия Егорова
Отмечается, что в ходе следствия мужчина вину в совершении преступления не признал.
Первое судебное заседание для рассмотрения дела по существу назначено на 26 апреля.
 
Ярославский областной судЯрославльПроисшествия
 
 
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