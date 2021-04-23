https://ria.ru/20210423/vychet-1729562382.html

В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета

В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета

С 21 мая россияне смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T01:31

2021-04-23T01:31

2021-04-23T09:17

ндфл

россия

налоги

жилье

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С 21 мая россияне смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС).Подчеркивается, что вычет можно будет оформить автоматически, не собирая никаких документов и не посещая налоговую инспекцию. Для этого понадобится заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.В налоговой службе пояснили, что на возможность получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление, сформированное по итогам двадцатидневной проверки полученных от банка сведений. Налогоплательщики получат специальное сообщение об этом в личном кабинете. До появления соответствующего заявления никаких действий не требуется.Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, гражданам советуют обратиться в банк, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества.Перечень банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС, заключили в ведомстве.

https://rsport.ria.ru/20210405/sport-1604324992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ндфл, россия, налоги, жилье, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика