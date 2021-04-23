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В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
С 21 мая россияне смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T01:31
2021-04-23T09:17
ндфл
россия
налоги
жилье
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С 21 мая россияне смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС).Подчеркивается, что вычет можно будет оформить автоматически, не собирая никаких документов и не посещая налоговую инспекцию. Для этого понадобится заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.В налоговой службе пояснили, что на возможность получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление, сформированное по итогам двадцатидневной проверки полученных от банка сведений. Налогоплательщики получат специальное сообщение об этом в личном кабинете. До появления соответствующего заявления никаких действий не требуется.Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, гражданам советуют обратиться в банк, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества.Перечень банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС, заключили в ведомстве.
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ндфл, россия, налоги, жилье, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета

01:31 23.04.2021 (обновлено: 09:17 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. С 21 мая россияне смогут в упрощенном порядке получать налоговый вычет из налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС), рассказали "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Подчеркивается, что вычет можно будет оформить автоматически, не собирая никаких документов и не посещая налоговую инспекцию. Для этого понадобится заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.
"Камеральную проверку будут проводить один месяц вместо трех, а деньги вернутся в срок до 15 дней вместо обычного месяца", — напомнили в ведомстве.
В налоговой службе пояснили, что на возможность получения вычета в упрощенном порядке укажет автоматически предзаполненное заявление, сформированное по итогам двадцатидневной проверки полученных от банка сведений. Налогоплательщики получат специальное сообщение об этом в личном кабинете. До появления соответствующего заявления никаких действий не требуется.
"Там же налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета: с момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога", — заявили в ФНС.
Чтобы уточнить, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, гражданам советуют обратиться в банк, с которым заключен договор на ведение ИИС или на приобретение имущества.
Перечень банков-участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС, заключили в ведомстве.
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