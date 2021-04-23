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Шоубиз
https://ria.ru/20210423/vodonaeva-1729658278.html
Перенесшая микроинсульт Водонаева со скандалом ушла из больницы
Перенесшая микроинсульт Водонаева со скандалом ушла из больницы
Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева, которую несколько дней назад экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с микроинсультом,... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:26
2021-04-23T19:11
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева, которую несколько дней назад экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с микроинсультом, сообщила в Instagram, что со скандалом ушла из медучреждения.Водонаева рассказала, что на ее решение повлияло отношение врачей и медперсонала. Ранее телезвезда жаловалась в соцсети, что когда поступила в реанимацию, одна из сотрудниц достала капельницу из ее катетера без перчаток. Это возмутило известную пациентку, о чем она дала понять медсестре. Однако та только стала оправдываться. Но и на этом проблемы не закончились. На следующей день Алене Водонаевой снова поставили капельницу, от которой ей резко стало плохо.Она добавила, что даже в "овощном состоянии" внимательно следит за деталями и людьми, все проверяет, отстаивает свои права и не позволяет к себе плохо относиться, поэтому после произошедших событий в больнице попросила дежурного врача выписать ее. Сейчас Алена Водонаева, которая не успела окончательно восстановиться, находится дома. "У меня ватная голова и слабость. Если завтра будет так же, лягу в больницу. В какую — буду узнавать", — поделилась она планами со своими поклонниками.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, алена водонаева

Перенесшая микроинсульт Водонаева со скандалом ушла из больницы

16:26 23.04.2021 (обновлено: 19:11 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Алена Водонаева
Алена Водонаева - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Телеведущая и бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева, которую несколько дней назад экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц с микроинсультом, сообщила в Instagram, что со скандалом ушла из медучреждения.
Водонаева рассказала, что на ее решение повлияло отношение врачей и медперсонала. Ранее телезвезда жаловалась в соцсети, что когда поступила в реанимацию, одна из сотрудниц достала капельницу из ее катетера без перчаток. Это возмутило известную пациентку, о чем она дала понять медсестре. Однако та только стала оправдываться.
Но и на этом проблемы не закончились. На следующей день Алене Водонаевой снова поставили капельницу, от которой ей резко стало плохо.

"Я начала задыхаться. В прямом смысле. Почувствовала сухость в горле и начала хватать ртом воздух. Видимо, какая-то индивидуальная непереносимость на препарат. Капельницу убрали. Но ни один врач после этого ко мне не зашел", — написала Водонаева.

Она добавила, что даже в "овощном состоянии" внимательно следит за деталями и людьми, все проверяет, отстаивает свои права и не позволяет к себе плохо относиться, поэтому после произошедших событий в больнице попросила дежурного врача выписать ее.

"Мне никто не сказал, как лечиться теперь, что пить и какие капельницы ставить (а они ведь наверняка нужны). Я просто взяла бумажки и ушла из больницы в тапочках, в которых приехала на скорой. Вот как я их выбесила", — написала телеведущая.

Сейчас Алена Водонаева, которая не успела окончательно восстановиться, находится дома. "У меня ватная голова и слабость. Если завтра будет так же, лягу в больницу. В какую — буду узнавать", — поделилась она планами со своими поклонниками.
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