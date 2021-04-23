https://ria.ru/20210423/vaktsina-1729573066.html

В Южной Корее рассказали о перспективах одобрения "Спутника V"

В Южной Корее рассказали о перспективах одобрения "Спутника V"

РФПИ и южнокорейская GL Rapha (Hankook Korus), которая производит "Спутник V" в Южной Корее, готовят документы для запуска процесса одобрения российской вакцины РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T08:55

2021-04-23T08:55

2021-04-23T08:55

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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astrazeneca

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СЕУЛ, 23 апр – РИА Новости. РФПИ и южнокорейская GL Rapha (Hankook Korus), которая производит "Спутник V" в Южной Корее, готовят документы для запуска процесса одобрения российской вакцины в республике, сообщила GL Rapha.По данным южнокорейской компании, пробные партии для обеих инъекций российской вакцины уже были завершены и отправлены в Россию для "валидации", то есть проверки качества и других параметров, включая "факторы, способные повлиять на качество вакцины в условиях транспортировки"."За границей мы запросили у РФПИ документы, необходимые для одобрения использования вакцины "Спутник V" правительством Южной Кореи, РФПИ ведет приготовления для их отправки… Внутри страны мы готовим документы для получения одобрения использования (вакцины – ред.) в Южной Корее и проверяем, каковы другие необходимые аспекты и условия для получения разрешения", - сообщила компания.Консорциум южнокорейских компаний во главе с GL Rapha планирует произвести 500 миллионов доз вакцины "Спутник V", сама GL Rapha также отдельно заключила контракт с РФПИ на создание еще 150 миллионов доз вакцины, всего 650 миллионов доз. На данный момент передача технологий GL Rapha как главе консорциума уже завершена. Ожидается, что в мае начнется полномасштабное коммерческое производство. Пока что весь объем законтрактован на экспорт в другие страны, но компания уже не раз заявляла, что готова по запросу РФПИ производить больше, в том числе на внутренний рынок.Также недавно стало известно о создании еще одного консорциума по производству российской вакцины в Южной Корее во главе с компанией Huons Global. Планируется производство в масштабе 100 миллионов доз в месяц, пробную партию могут создать в августе.Южная Корея пока заключила договора с компаниями на поставку в общей сложности 152 миллионов доз вакцины от компаний AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Janssen, Novavax и по программе вакцинации ВОЗ COVAX Facility, чего должно хватить для прививки 79 миллионов человек, при населении страны в 52 миллиона человек. Сейчас в стране уже прививают вакцинами AstraZeneca и Pfizer.В то же время южнокорейские власти уже не раз сообщали, что при необходимости будут рассматривать закупку любых других вакцин. В последнее время в стране все чаще звучат призывы рассмотреть закупку российской вакцины в качестве "плана Б". В частности, такое мнение высказали губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён и депутат и один из кандидатов на место лидера правящей Объединенной демократической партии Сон Ён Гиль.Процесс рассмотрения данных о "Спутник V" на случай внедрения российской вакцины в Южной Корее начался после того, как президент страны Мун Чжэ Ин отдал соответствующий приказ своим помощникам.Южнокорейские власти 22 апреля сообщили, что Управление по контролю качества продуктов и медикаментов Республики Корея через МИД страны запросило у 12 стран информацию по безопасности "Спутник V". Ведомства ведут сбор материалов о российской вакцине и мониторит ситуацию за границей, включая ход вакцинации и выдачу разрешений в других странах и Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

https://ria.ru/20210422/sputnik-1729503850.html

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южная корея

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