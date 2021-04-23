https://ria.ru/20210423/shuvalov-1729679767.html
Шувалов: ВЭБ.РФ в своей работе будет следовать клиентоцентричному подходу
Шувалов: ВЭБ.РФ в своей работе будет следовать клиентоцентричному подходу
ВЭБ.РФ намерен в рамках своей новой стратегии следовать подходам правительства к ориентации на клиентоцентричность, сообщил председатель госкорпорации Игорь... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:09
2021-04-23T17:09
2021-04-23T17:09
вэб
игорь шувалов
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. ВЭБ.РФ намерен в рамках своей новой стратегии следовать подходам правительства к ориентации на клиентоцентричность, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов, выступая на заседании Совета Федерации. Он пояснил, что такой подход подразумевает реализацию проектов группы ВЭБ.РФ вокруг интересов граждан."Вчера в штабе правительства по управлению национальными проектами состоялась защита очень важного проекта по организации клиентоцентричности в работе правительства. Докладывал этот материал председатель нашего наблюдательного совета Дмитрий Юрьевич Григоренко. Должен вам сказать, что, помимо того, что мы строим первоклассную экономику, социальную сферу, общественные отношения, впервые вчера прозвучало, что взаимодействие между нами должно быть построено совершенно по другим принципам", - сказал Шувалов.Он добавил, что клиентоцентричность – это совершенно иной способ достижения позитивных результатов как на уровне бизнеса, так и на уровне власти. По словам Шувалова, ВЭБ.РФ и подведомственные институты развития намерены выступать авангардной площадкой, реализуя такой подход правительства РФ."Я вчера Дмитрию Юрьевичу (Григоренко) докладывал, что ВЭБ.РФ и другие организации развития хотим в этом проекте участвовать, имплементировать наши наработки, становиться передовым отрядом. У нас для этого есть необходимая кадровая профессиональная подготовка. Клиентоцентричность, когда все проекты реализуются вокруг человека - задача как раз для ВЭБа", - подчеркнул Шувалов.Председатель ВЭБ.РФ также напомнил прозвучавший в послании президента России Федеральному Собранию 21 апреля тезис о том, что предприниматели – это талантливые люди и созидатели.Он добавил, что новый ВЭБ должен быть открытым и действовать в интересах предпринимателей, реализовывать проекты с высоким потенциалом для экспорта, поддерживать проекты по водородной энергетике и внедрению 6G, реализовывать проекты по городскому транспорту, включая электрический, а также партнерство с ГК "Просвещение" и Сбером по строительству школ в регионах.
https://ria.ru/20210416/investproekty-1728645770.html
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вэб, игорь шувалов, новости компаний - экономика
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости
. ВЭБ.РФ намерен в рамках своей новой стратегии следовать подходам правительства к ориентации на клиентоцентричность, сообщил председатель госкорпорации Игорь Шувалов
, выступая на заседании Совета Федерации.
Он пояснил, что такой подход подразумевает реализацию проектов группы ВЭБ.РФ вокруг интересов граждан.
"Вчера в штабе правительства по управлению национальными проектами состоялась защита очень важного проекта по организации клиентоцентричности в работе правительства. Докладывал этот материал председатель нашего наблюдательного совета Дмитрий Юрьевич Григоренко. Должен вам сказать, что, помимо того, что мы строим первоклассную экономику, социальную сферу, общественные отношения, впервые вчера прозвучало, что взаимодействие между нами должно быть построено совершенно по другим принципам", - сказал Шувалов.
Он добавил, что клиентоцентричность – это совершенно иной способ достижения позитивных результатов как на уровне бизнеса, так и на уровне власти. По словам Шувалова, ВЭБ.РФ и подведомственные институты развития намерены выступать авангардной площадкой, реализуя такой подход правительства РФ.
"Я вчера Дмитрию Юрьевичу (Григоренко) докладывал, что ВЭБ.РФ и другие организации развития хотим в этом проекте участвовать, имплементировать наши наработки, становиться передовым отрядом. У нас для этого есть необходимая кадровая профессиональная подготовка. Клиентоцентричность, когда все проекты реализуются вокруг человека - задача как раз для ВЭБа", - подчеркнул Шувалов.
Председатель ВЭБ.РФ также напомнил прозвучавший в послании президента России Федеральному Собранию 21 апреля тезис о том, что предприниматели – это талантливые люди и созидатели.
"Мы видим как раз свою миссию в том, чтобы созидать и проявлять свои таланты в том, чтобы как можно больше капитала было предоставлено для инвестиционного развития Российской Федерации", - отметил Шувалов.
Он добавил, что новый ВЭБ
должен быть открытым и действовать в интересах предпринимателей, реализовывать проекты с высоким потенциалом для экспорта, поддерживать проекты по водородной энергетике и внедрению 6G, реализовывать проекты по городскому транспорту, включая электрический, а также партнерство с ГК "Просвещение" и Сбером по строительству школ в регионах.