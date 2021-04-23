https://ria.ru/20210423/ryba-1729708764.html

В азовском лимане выявили массовую гибель рыбы

В азовском лимане выявили массовую гибель рыбы

Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в Ейском лимане Азовского моря, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T19:40

2021-04-23T19:40

2021-04-23T20:36

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в Ейском лимане Азовского моря, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края."Прокуратура Щербиновского района совместно с Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой организовали проверку по факту (массовой) гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря в районе гидротехнических сооружений ФГБУ "Бейсугское НВХ". К проведению проверки привлечены специалисты Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Южного регионального управления Росприроднадзора", - говорится в сообщении.Отмечается, что параллельно организована доследственная проверки по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). По её итогам будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, действиям должностных лиц рыборазводного предприятия.

https://ria.ru/20210423/sakhalin-1729589359.html

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краснодарский край

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Мертвая рыба на берегу Азовского моря в Ейске В Ейском лимане Азовского моря - как и на Сахалине - побережья усыпано рыбой, но вся она мертвая. Прокуратура разбирается. 2021-04-23T19:40 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), краснодарский край, происшествия