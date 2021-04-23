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В азовском лимане выявили массовую гибель рыбы
В азовском лимане выявили массовую гибель рыбы
Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в Ейском лимане Азовского моря, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T19:40
2021-04-23T20:36
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в Ейском лимане Азовского моря, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края."Прокуратура Щербиновского района совместно с Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой организовали проверку по факту (массовой) гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря в районе гидротехнических сооружений ФГБУ "Бейсугское НВХ". К проведению проверки привлечены специалисты Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Южного регионального управления Росприроднадзора", - говорится в сообщении.Отмечается, что параллельно организована доследственная проверки по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). По её итогам будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, действиям должностных лиц рыборазводного предприятия.
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россия
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РИА Новости
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Мертвая рыба на берегу Азовского моря в Ейске
В Ейском лимане Азовского моря - как и на Сахалине - побережья усыпано рыбой, но вся она мертвая. Прокуратура разбирается.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), краснодарский край, происшествия

В азовском лимане выявили массовую гибель рыбы

19:40 23.04.2021 (обновлено: 20:36 23.04.2021)
 
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КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели рыбы в Ейском лимане Азовского моря, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края.
"Прокуратура Щербиновского района совместно с Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой организовали проверку по факту (массовой) гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря в районе гидротехнических сооружений ФГБУ "Бейсугское НВХ". К проведению проверки привлечены специалисты Азово-Кубанского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Южного регионального управления Росприроднадзора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что параллельно организована доследственная проверки по статье 257 УК РФ (нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). По её итогам будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, действиям должностных лиц рыборазводного предприятия.
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