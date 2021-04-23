Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210423/podolskaya-1729635751.html
Подольская рассказала, как женила на себе Преснякова
Подольская рассказала, как женила на себе Преснякова
Певица Наталья Подольская стала гостьей YouTube-канала "Загугли звезду" и рассказала, как "женила на себе" музыканта Владимира Преснякова-младшего. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T18:57
2021-04-23T18:58
дети
семья
свадьба
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
владимир пресняков
звезды
наталья подольская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584256848_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_978b279b5af652f14baeded694407a64.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Певица Наталья Подольская стала гостьей YouTube-канала "Загугли звезду" и рассказала, как "женила на себе" музыканта Владимира Преснякова-младшего.Они познакомились в 2005 году на съемках спортивно-развлекательного шоу "Большие гонки", выходившем на Первом канале. Между Подольской и Пресянковым-младшим почти сразу вспыхнула искра. На вопрос о том, как музыкант сделал ей предложение, Наталья Подольская ответила: "Да женила я его на себе!" По словам Подольской, после свадьбы и венчания их отношения стали только крепче, лучше и теснее. "Это был правильный и очень верный шаг", — уверена исполнительница. Супруги воспитывают двух сыновей — пятилетнего Артемия и шестимесячного Ивана.
https://ria.ru/20201031/podolskaya-1581721698.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584256848_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_ed0d5d4832ef028add3b142638ecc6a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дети, семья, свадьба, шоу-бизнес, знаменитости, владимир пресняков, звезды, наталья подольская

Подольская рассказала, как женила на себе Преснякова

18:57 23.04.2021 (обновлено: 18:58 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская
Певец Владимир Пресняков и его супруга певица Наталья Подольская - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Певица Наталья Подольская стала гостьей YouTube-канала "Загугли звезду" и рассказала, как "женила на себе" музыканта Владимира Преснякова-младшего.
Они познакомились в 2005 году на съемках спортивно-развлекательного шоу "Большие гонки", выходившем на Первом канале. Между Подольской и Пресянковым-младшим почти сразу вспыхнула искра.

"Внутри себя я тогда очень четко услышала фразу: "Это твой будущий муж", — призналась певица.

На вопрос о том, как музыкант сделал ей предложение, Наталья Подольская ответила: "Да женила я его на себе!"
"Мы были уже пять лет вместе, и меня статус гражданской жены уже не устраивал, — прокомментировала она. — А потом как-то взяли и поженились".
По словам Подольской, после свадьбы и венчания их отношения стали только крепче, лучше и теснее. "Это был правильный и очень верный шаг", — уверена исполнительница.
Супруги воспитывают двух сыновей — пятилетнего Артемия и шестимесячного Ивана.
На Мальдивах - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября 2020, 08:00Туризм
Наталья Подольская: "Сейчас ситуация хуже, но страха меньше"
 
ШоубизДетиСемьяСвадьбаШоу-бизнесЗнаменитостиВладимир ПресняковзвездыНаталья Подольская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:01В Зимбабве разбился военный вертолет, погибли четыре человека
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили завершение учений России
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Сенатор Совфеда Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
Лента новостейМолния