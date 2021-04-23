https://ria.ru/20210423/podolskaya-1729635751.html

Подольская рассказала, как женила на себе Преснякова

Подольская рассказала, как женила на себе Преснякова

Певица Наталья Подольская стала гостьей YouTube-канала "Загугли звезду" и рассказала, как "женила на себе" музыканта Владимира Преснякова-младшего. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T18:57

2021-04-23T18:57

2021-04-23T18:58

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Певица Наталья Подольская стала гостьей YouTube-канала "Загугли звезду" и рассказала, как "женила на себе" музыканта Владимира Преснякова-младшего.Они познакомились в 2005 году на съемках спортивно-развлекательного шоу "Большие гонки", выходившем на Первом канале. Между Подольской и Пресянковым-младшим почти сразу вспыхнула искра. На вопрос о том, как музыкант сделал ей предложение, Наталья Подольская ответила: "Да женила я его на себе!" По словам Подольской, после свадьбы и венчания их отношения стали только крепче, лучше и теснее. "Это был правильный и очень верный шаг", — уверена исполнительница. Супруги воспитывают двух сыновей — пятилетнего Артемия и шестимесячного Ивана.

https://ria.ru/20201031/podolskaya-1581721698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, семья, свадьба, шоу-бизнес, знаменитости, владимир пресняков, звезды, наталья подольская