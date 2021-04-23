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Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие в Донбассе
Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие в Донбассе
Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном рядом СМИ письме замглавы... РИА Новости, 24.04.2021
2021-04-23T16:04
2021-04-24T01:04
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий козак
франция
германия
украина
безопасность
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном рядом СМИ письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Он подтвердил подлинность документа.Политик также выразил надежду на конструктивное, открытое и честное обсуждение проектов решений по вопросам реализации Минских соглашений.Противостояние в Донбассе началось весной 2014 года, жертвами стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами продолжаются.С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские военные обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, а бои ужесточились. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.На этой неделе прошли очередные переговоры политических советников "нормандского формата" и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины. По словам источника в российской делегации, встреча закончилась безрезультатно.
https://ria.ru/20210423/donbass-1729653269.html
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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий козак, франция, германия, украина, безопасность, политика

Россия предложила Германии и Франции обсудить перемирие в Донбассе

16:04 23.04.2021 (обновлено: 01:04 24.04.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинский военнослужащий на линии разделения близ города Донецк
Украинский военнослужащий на линии разделения близ города Донецк - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва предложила Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Об этом говорится в опубликованном рядом СМИ письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака. Он подтвердил подлинность документа.
Политик также выразил надежду на конструктивное, открытое и честное обсуждение проектов решений по вопросам реализации Минских соглашений.

"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — отметил он.

Противостояние в Донбассе началось весной 2014 года, жертвами стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли уже три документа, регламентирующие шаги по деэскалации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами продолжаются.
С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские военные обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, а бои ужесточились. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
На этой неделе прошли очередные переговоры политических советников "нормандского формата" и представителей МИД России, Германии, Франции и Украины. По словам источника в российской делегации, встреча закончилась безрезультатно.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий КозакФранцияГерманияУкраинаБезопасностьПолитика
 
 
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