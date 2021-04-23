Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210423/niderlandy-1729517435.html
В Нидерландах планируют запустить пассажирские электросамолеты
В Нидерландах планируют запустить пассажирские электросамолеты
В Нидерландах протестируют электрические самолеты, которые позволят сократить выбросы парниковых газов, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T00:30
2021-04-23T00:30
экология
туризм
самолеты
новости - туризм
еврокомиссия
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600736035_0:84:2048:1236_1920x0_80_0_0_055c79b1d1679b61251b310d9caeb3bc.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Нидерландах протестируют электрические самолеты, которые позволят сократить выбросы парниковых газов, сообщает ЕвроПульс.Если эксперимент с небольшими четырех- и девятиместными лайнерами пройдет удачно, то планируется, что первые "электрические" пассажирские рейсы между аэропортами Нидерландов появятся в течение ближайших пяти лет.Сначала такие полеты можно будет совершать на расстояние до 500 километров, а потом увеличить его до тысячи километров.Еврокомиссия собирается добиться нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Для этого, в том числе, предстоит снизить загрязнение воздуха от транспорта на 90 процентов по сравнению с 1990 годом.
https://ria.ru/20210301/niderlandy-1599410998.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600736035_28:0:2048:1515_1920x0_80_0_0_c5dbf750b4cfa8f35b0ff0cae6b33e27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экология, самолеты, новости - туризм, еврокомиссия, нидерланды

В Нидерландах планируют запустить пассажирские электросамолеты

00:30 23.04.2021
 
CC BY-SA 2.0 / joiseyshowaa / Amsterdam harbor from OosterdokГавань в Амстердаме, Нидерланды
Гавань в Амстердаме, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
CC BY-SA 2.0 / joiseyshowaa / Amsterdam harbor from Oosterdok
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Нидерландах протестируют электрические самолеты, которые позволят сократить выбросы парниковых газов, сообщает ЕвроПульс.
Если эксперимент с небольшими четырех- и девятиместными лайнерами пройдет удачно, то планируется, что первые "электрические" пассажирские рейсы между аэропортами Нидерландов появятся в течение ближайших пяти лет.
Сначала такие полеты можно будет совершать на расстояние до 500 километров, а потом увеличить его до тысячи километров.
Еврокомиссия собирается добиться нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Для этого, в том числе, предстоит снизить загрязнение воздуха от транспорта на 90 процентов по сравнению с 1990 годом.
Рейксмузеум в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 13:23Туризм
В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире
 
ТуризмЭкологиясамолетыНовости - ТуризмЕврокомиссияНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Генпрокурор внес представление главе ФОМС за нарушения
12:15На Рублевке столкнулись шесть машин
12:15Лучшие фото недели: знойный рекорд, живопись по телу и спасение тапира
12:09В Красноярске завели дело после поджога пиротехники на незаконной акции
12:07МИД объявил пятерых сотрудников посольства Польши персонами нон грата
11:59В Турции показали ролик с уничтожением цели, похожей на "Панцирь-С1"
11:53Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта
11:52Очередное обновление Windows 10 приводит к сбоям
11:51Средневзвешенный курс доллара снизился на 1,33 рубля
11:44В Британии оценили вклад России в строительство МКС
11:44ФСБ выявила ячейки террористов в Новосибирской и Кемеровской областях
11:43В Госдуме прокомментировали предложение России к США по кибербезопасности
11:40Житель Ингушетии получил 17 лет колонии за попытку взорвать пост полиции
11:40Глава МИД Германии оценил перспективы использования "Спутника V"
11:38В Госдуму внесли проект о праве на декретные с нескольких мест работы
11:35В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для беременных студенток
11:34Академика РАН Хазанова оштрафовали по делу о несогласованной акции
11:32В Италии работники транспорта бастуют, требуя вакцинацию от COVID-19
11:23Более ста палестинцев пострадали из-за беспорядков после массового намаза
11:23Медведев ответит на вопросы пользователей соцсетей в прямом эфире
Лента новостейМолния