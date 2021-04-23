https://ria.ru/20210423/niderlandy-1729517435.html
В Нидерландах планируют запустить пассажирские электросамолеты
В Нидерландах планируют запустить пассажирские электросамолеты
В Нидерландах протестируют электрические самолеты, которые позволят сократить выбросы парниковых газов, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T00:30
2021-04-23T00:30
2021-04-23T00:30
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Нидерландах протестируют электрические самолеты, которые позволят сократить выбросы парниковых газов, сообщает ЕвроПульс.Если эксперимент с небольшими четырех- и девятиместными лайнерами пройдет удачно, то планируется, что первые "электрические" пассажирские рейсы между аэропортами Нидерландов появятся в течение ближайших пяти лет.Сначала такие полеты можно будет совершать на расстояние до 500 километров, а потом увеличить его до тысячи километров.Еврокомиссия собирается добиться нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Для этого, в том числе, предстоит снизить загрязнение воздуха от транспорта на 90 процентов по сравнению с 1990 годом.
https://ria.ru/20210301/niderlandy-1599410998.html
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экология, самолеты, новости - туризм, еврокомиссия, нидерланды