https://ria.ru/20210423/kozak-1729666663.html

Козак обвинил Киев в уклонении от диалога с Донецком и Луганском

Козак обвинил Киев в уклонении от диалога с Донецком и Луганском

Конфликт в Донбассе не решить без прямых договоренностей между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но Киев нацелен на уклонение от диалога с Донецком и... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:18

2021-04-23T16:18

2021-04-23T16:18

россия

донецкая народная республика

дмитрий козак

луганск

украина

в мире

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Конфликт в Донбассе не решить без прямых договоренностей между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но Киев нацелен на уклонение от диалога с Донецком и Луганском, а не на установление мира в Донбассе, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак."Все усилия нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска. При этом такой диалог реально существует. Все дискуссии в контактной группе, в ее рабочих подгруппах – это на 99% дискуссии между представителями Украины и Донбасса. Речь идет исключительно о создании видимости отсутствия такого диалога для радикально настроенных политических сил Украины", - сказал Козак журналистам.По его словам, "те, кто выступает против прямого взаимодействия конфликтующих сторон, не могут или не хотят извлечь уроки из мировой исторической практики". "Ни один конфликт в мире не был разрешен политическим невоенным путем без достижения прямых политических договоренностей между сторонами конфликта", - сказал Козак.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210423/permirie-1729663411.html

россия

донецкая народная республика

луганск

украина

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россия, донецкая народная республика, дмитрий козак, луганск, украина, в мире