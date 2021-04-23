https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729589248.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T11:04

2021-04-23T11:04

2021-04-23T11:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

республика алтай

еврейская автономная область

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.

россия

республика алтай

еврейская автономная область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, республика алтай, еврейская автономная область