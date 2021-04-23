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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:04
2021-04-23T11:04
2021-04-23T11:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
республика алтай
еврейская автономная область
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
россия
республика алтай
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коронавирус covid-19, россия, республика алтай, еврейская автономная область