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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210423/koronavirus-1729589248.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T11:04
2021-04-23T11:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
республика алтай
еврейская автономная область
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
россия
республика алтай
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коронавирус covid-19, россия, республика алтай, еврейская автономная область

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:04 23.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай, Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияРеспублика АлтайЕврейская автономная область
 
 
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