Шведский посол на Украине посетил Донбасс
"Сегодня с визитом в контрольном пункте въезда-выезда находился чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг… Руководителя шведского посольства проинформировали о текущей ситуации с безопасностью в пределах гуманитарного дорожного коридора и о дальнейшей блокировке оккупантами свободного движения людей через линию разграничения", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель проинформировал посла о порядке выполнения задач пограничниками и особенностях пропуска граждан в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Также посол осмотрел КПП и сервисную зону, где ознакомился с созданной инфраструктурой.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.