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Шведский посол на Украине посетил Донбасс
Шведский посол на Украине посетил Донбасс
Посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг посетил Донбасс и ознакомился с работой КПП "Новотроицкое" на линии разграничения, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:07
2021-04-23T16:07
обсе
донецкая народная республика
швеция
минск
оон
в мире
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КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг посетил Донбасс и ознакомился с работой КПП "Новотроицкое" на линии разграничения, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины."Сегодня с визитом в контрольном пункте въезда-выезда находился чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг… Руководителя шведского посольства проинформировали о текущей ситуации с безопасностью в пределах гуманитарного дорожного коридора и о дальнейшей блокировке оккупантами свободного движения людей через линию разграничения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель проинформировал посла о порядке выполнения задач пограничниками и особенностях пропуска граждан в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.Также посол осмотрел КПП и сервисную зону, где ознакомился с созданной инфраструктурой.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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обсе, донецкая народная республика, швеция, минск, оон, в мире

Шведский посол на Украине посетил Донбасс

16:07 23.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник пограничной службы Украины
Сотрудник пограничной службы Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 апр – РИА Новости. Посол Швеции на Украине Тобиас Тиберг посетил Донбасс и ознакомился с работой КПП "Новотроицкое" на линии разграничения, сообщила в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Сегодня с визитом в контрольном пункте въезда-выезда находился чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг… Руководителя шведского посольства проинформировали о текущей ситуации с безопасностью в пределах гуманитарного дорожного коридора и о дальнейшей блокировке оккупантами свободного движения людей через линию разграничения", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, начальник Донецкого пограничного отряда Валерий Падитель проинформировал посла о порядке выполнения задач пограничниками и особенностях пропуска граждан в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Также посол осмотрел КПП и сервисную зону, где ознакомился с созданной инфраструктурой.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
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