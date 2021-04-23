https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729625281.html

Премьер Чехии: Прага заинтересована в корректных отношениях с Москвой

Премьер Чехии: Прага заинтересована в корректных отношениях с Москвой

Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией, заявил премьер Андрей Бабиш, обвинив Москву в уничтожении двусторонних отношений. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:40

2021-04-23T13:40

2021-04-23T13:40

россия

якуб кулганек

евросовет

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чехия

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ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией, заявил премьер Андрей Бабиш, обвинив Москву в уничтожении двусторонних отношений."Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась этим. Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые сейчас на точке замерзания. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией как одного суверенного государства с другим", - сказал Бабиш в интервью региональному изданию Deník.Отвечая на вопрос о том, будут ли союзники Чехии по НАТО и ЕС высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, Бабиш ответил, что призовет их к этому. "На следующем заседании Евросовета я призову наших партнеров, чтобы приступили к этому", - сказал чешский премьер.Семнадцатого апреля он сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая. Захарова впоследствии заявила, что ответ российской стороны "не заставит себя ждать".

https://ria.ru/20210419/babish-1729004727.html

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

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россия, якуб кулганек, евросовет, мария захарова, андрей бабиш, нато, мид чехии, чехия, в мире