Премьер Чехии: Прага заинтересована в корректных отношениях с Москвой
ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией, заявил премьер Андрей Бабиш, обвинив Москву в уничтожении двусторонних отношений.
"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась этим. Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые сейчас на точке замерзания. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией как одного суверенного государства с другим", - сказал Бабиш в интервью региональному изданию Deník.
Отвечая на вопрос о том, будут ли союзники Чехии по НАТО и ЕС высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, Бабиш ответил, что призовет их к этому. "На следующем заседании Евросовета я призову наших партнеров, чтобы приступили к этому", - сказал чешский премьер.
Семнадцатого апреля он сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая. Захарова впоследствии заявила, что ответ российской стороны "не заставит себя ждать".