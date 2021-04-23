Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210423/chekhiya-1729625281.html
Премьер Чехии: Прага заинтересована в корректных отношениях с Москвой
Премьер Чехии: Прага заинтересована в корректных отношениях с Москвой
Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией, заявил премьер Андрей Бабиш, обвинив Москву в уничтожении двусторонних отношений. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T13:40
2021-04-23T13:40
россия
якуб кулганек
евросовет
мария захарова
андрей бабиш
нато
мид чехии
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:103:2590:1559_1920x0_80_0_0_78b4f7f65648e355076db4a78e73fb87.jpg
ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией, заявил премьер Андрей Бабиш, обвинив Москву в уничтожении двусторонних отношений."Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась этим. Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые сейчас на точке замерзания. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией как одного суверенного государства с другим", - сказал Бабиш в интервью региональному изданию Deník.Отвечая на вопрос о том, будут ли союзники Чехии по НАТО и ЕС высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, Бабиш ответил, что призовет их к этому. "На следующем заседании Евросовета я призову наших партнеров, чтобы приступили к этому", - сказал чешский премьер.Семнадцатого апреля он сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая. Захарова впоследствии заявила, что ответ российской стороны "не заставит себя ждать".
https://ria.ru/20210419/babish-1729004727.html
https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153305/56/1533055656_0:0:2488:1866_1920x0_80_0_0_f89e597661a5462e0dfed29e9347fd8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, якуб кулганек, евросовет, мария захарова, андрей бабиш, нато, мид чехии, чехия, в мире

Премьер Чехии: Прага заинтересована в корректных отношениях с Москвой

13:40 23.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 апр – РИА Новости. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией, заявил премьер Андрей Бабиш, обвинив Москву в уничтожении двусторонних отношений.
"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась этим. Москва уничтожила наши взаимные отношения, которые сейчас на точке замерзания. Чехия заинтересована в корректных отношениях с Россией как одного суверенного государства с другим", - сказал Бабиш в интервью региональному изданию Deník.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 20:47
Бабиш назвал "неадекватной" реакцию России на высылку дипломатов из Чехии
Отвечая на вопрос о том, будут ли союзники Чехии по НАТО и ЕС высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, Бабиш ответил, что призовет их к этому. "На следующем заседании Евросовета я призову наших партнеров, чтобы приступили к этому", - сказал чешский премьер.
Семнадцатого апреля он сообщил, что власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее, из Чехии были высланы 18 российских дипломатов. В качестве ответной меры Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они уже покинули страну.
В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому, то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ предложила Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО и добавила, что "с Россией такой тон недопустим".
В четверг, не получив положительного ответа от России на свое требование, Чехия официально объявила о сокращении численного состава посольства РФ в Праге, дав срок до конца мая. Захарова впоследствии заявила, что ответ российской стороны "не заставит себя ждать".
Российские дипломаты в международном аэропорту Праги - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
08:00
Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России
 
РоссияЯкуб КулганекЕвросоветМария ЗахароваАндрей БабишНАТОМИД ЧехииЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55"Путин снова переиграл Запад": британцы оценили отвод российских войск
03:22Прилетевший на МКС корабль имени Гагарина "перепаркуют" в сентябре
03:19Врач предупредил об опасности пикников весной
03:17Кинолог назвал бесполезные для собак аксессуары
03:15Юрист предупредил о новых дорожных штрафах
03:13ХАМАС выпустил пять ракет по территории Израиля после танковой атаки
03:11График Путина на майские нерабочие дни уточняется, заявил Песков
03:10В Европе заявили о низшей точке кризиса между Россией и Чехией
03:00Названа неожиданная причина головных болей
02:55Израиль ударил по объекту ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракеты
02:40Японцы вспомнили о ядерном оружии из-за российских танков на Курилах
02:39В Госдепе прокомментировали беспорядки в Иерусалиме
02:25Эксперт рассказал про опасные фото на сайтах знакомств
02:17Россия закрывает доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
02:10Назван способ спасти утопленный смартфон
02:09США сняли ограничения на применение вакцины Johnson & Johnson
02:06Франция расследует нападение под Парижем совместно со спецслужбами Туниса
01:58Депутат бундестага Гердт назвал виновных в разладе между Россией и Чехией
01:40Пушков объяснил бессмысленность переговоров с Зеленским
01:29Названа категория россиян с правом досрочного выхода на пенсию
Лента новостейМолния