https://ria.ru/20210423/alpinisty-1729666995.html

На Эльбрусе пропали два альпиниста

На Эльбрусе пропали два альпиниста

Спасатели начали поиски двух альпинистов, которые не вышли на связь после восхождения на Эльбрус, сообщает Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T16:19

2021-04-23T16:19

2021-04-23T16:29

туризм

россия

эльбрус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели начали поиски двух альпинистов, которые не вышли на связь после восхождения на Эльбрус, сообщает Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.По данным спасателей, после восхождения на Эльбрус группа должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Позже выяснилось, что последний раз связь с ними была еще 17 апреля."Контакт участница группы поддерживала со своим отцом, который сообщил спасателям, что, по словам дочери, они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку", - отмечается в сообщении.В поисках альпинистов участвуют спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России.

https://ria.ru/20210329/alpinist-1603234726.html

россия

эльбрус

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия