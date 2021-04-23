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На Эльбрусе пропали два альпиниста
На Эльбрусе пропали два альпиниста
Спасатели начали поиски двух альпинистов, которые не вышли на связь после восхождения на Эльбрус, сообщает Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T16:19
2021-04-23T16:29
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эльбрус
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происшествия
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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели начали поиски двух альпинистов, которые не вышли на связь после восхождения на Эльбрус, сообщает Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.По данным спасателей, после восхождения на Эльбрус группа должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Позже выяснилось, что последний раз связь с ними была еще 17 апреля."Контакт участница группы поддерживала со своим отцом, который сообщил спасателям, что, по словам дочери, они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку", - отмечается в сообщении.В поисках альпинистов участвуют спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России.
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туризм, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

На Эльбрусе пропали два альпиниста

16:19 23.04.2021 (обновлено: 16:29 23.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкГостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии
Гостиница на фоне горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Спасатели начали поиски двух альпинистов, которые не вышли на связь после восхождения на Эльбрус, сообщает Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

"Сегодня сразу с двух сторон - по северному склону от поляны Эмануэля и от скал Пастухова со стороны Приэльбрусья спасатели приступили к поискам потерявшейся (на Эльбрусе – ред.) группы из двух человек – гида-проводника и женщины-туристки", - говорится в сообщении в аккаунте отряда в соцсети Instagram.

По данным спасателей, после восхождения на Эльбрус группа должна была 21 апреля выйти на поляну Азау. Позже выяснилось, что последний раз связь с ними была еще 17 апреля.
"Контакт участница группы поддерживала со своим отцом, который сообщил спасателям, что, по словам дочери, они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку", - отмечается в сообщении.
В поисках альпинистов участвуют спасатели Северо-Кавказского регионального и Эльбрусского высокогорного поисково-спасательных отрядов МЧС России.
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