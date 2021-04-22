https://ria.ru/20210422/zemletryasenie-1729389417.html
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Чили, сообщил институт сейсмологии страны. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T03:48
2021-04-22T03:48
2021-04-22T03:48
чили
землетрясение
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Чили, сообщил институт сейсмологии страны.Толчки зафиксированы в 20.17 (в 2.17 мск) на глубине 33 километра.Угрозы для цунами нет .
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чили, землетрясение, в мире