https://ria.ru/20210422/zemletryasenie-1729389417.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Чили, сообщил институт сейсмологии страны. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T03:48

2021-04-22T03:48

2021-04-22T03:48

чили

землетрясение

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной части Чили, сообщил институт сейсмологии страны.Толчки зафиксированы в 20.17 (в 2.17 мск) на глубине 33 километра.Угрозы для цунами нет .

https://ria.ru/20210418/zemletryasenie-1728831609.html

чили

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чили, землетрясение, в мире