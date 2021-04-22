https://ria.ru/20210422/zamorozki-1729554011.html
Москвичей предупредили о заморозках
Москвичей предупредили о заморозках
Жителей столицы в ближайшие дни ожидает прохладная погода с дождями и заморозками, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T22:43
2021-04-22T22:43
2021-04-22T23:09
михаил леус
погода
центр "фобос"
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жителей столицы в ближайшие дни ожидает прохладная погода с дождями и заморозками, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ожидаются ночные заморозки. <…> Немного теплее станет в четверг и пятницу. В четверг ожидаются небольшие дожди с дневной температурой около плюс 12—14 градусов. В пятницу временами дожди, их станет больше ближе к вечеру", — сказал он.Специалист отметил, что холодная погода вернется и в начале мая: по его словам, холодный фронт накроет Москву первого числа.Сегодня Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра. Предупреждение будет действовать до вечера 23 апреля. Порывы ветра, как сообщили метеорологи, могут достигать до 17 метров в секунду.
https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html
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михаил леус, погода, центр "фобос", гидрометцентр, москва, общество