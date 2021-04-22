https://ria.ru/20210422/zamorozki-1729554011.html

Москвичей предупредили о заморозках

Москвичей предупредили о заморозках

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает прохладная погода с дождями и заморозками, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T22:43

2021-04-22T22:43

2021-04-22T23:09

михаил леус

погода

центр "фобос"

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Жителей столицы в ближайшие дни ожидает прохладная погода с дождями и заморозками, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Ожидаются ночные заморозки. <…> Немного теплее станет в четверг и пятницу. В четверг ожидаются небольшие дожди с дневной температурой около плюс 12—14 градусов. В пятницу временами дожди, их станет больше ближе к вечеру", — сказал он.Специалист отметил, что холодная погода вернется и в начале мая: по его словам, холодный фронт накроет Москву первого числа.Сегодня Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра. Предупреждение будет действовать до вечера 23 апреля. Порывы ветра, как сообщили метеорологи, могут достигать до 17 метров в секунду.

https://ria.ru/20210419/pogoda-1728953552.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, центр "фобос", гидрометцентр, москва, общество