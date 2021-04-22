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В Забайкалье задержали главу Сретенска Тонких
В Забайкалье задержали главу Сретенска Тонких
В Забайкальском крае следователи задержали главу городского поселения "Сретенское" Сергея Тонких, сообщается на сайте регионального отделения СК. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T04:54
2021-04-22T04:55
сергей тонких
следственный комитет россии (ск рф)
сретенск
забайкальский край
происшествия
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Задержан один из забайкальских чиновников
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Забайкальском крае следователи задержали главу городского поселения "Сретенское" Сергея Тонких, сообщается на сайте регионального отделения СК.Как уточняется, главу Сретенска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления, а также превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Против него возбудили уголовное дело.Помимо этого, глава Сретенска превысил свои должностные полномочия, разрешив подрядчику использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения, в то время как по законодательству разрешение на пользование недрами может выдать только соответствующее министерство правительства Забайкальского края. Как отмечают следователи, в результате этих действий Тонких подрядчик незаконно использовал свыше 1000 кубометров песчано-гравийной смеси на сумму более 300 тысяч рублей.Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Также отмечается, что при проведенных обысках сотрудники СК изъяли документы, имеющие значение для расследования дела.
https://ria.ru/20210420/sk-1729047276.html
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сергей тонких, следственный комитет россии (ск рф), сретенск, забайкальский край, происшествия

В Забайкалье задержали главу Сретенска Тонких

04:54 22.04.2021 (обновлено: 04:55 22.04.2021)
 
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Забайкальском крае следователи задержали главу городского поселения "Сретенское" Сергея Тонких, сообщается на сайте регионального отделения СК.
Как уточняется, главу Сретенска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления, а также превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Против него возбудили уголовное дело.
"По данным следствия, в 2019 году администрацией Сретенска был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги в Сретенске на сумму около 2,4 млн рублей. Глава города, зная о невыполнении подрядчиком работ по контракту на сумму около 600 тыс. рублей, злоупотребляя своими должностными полномочиями, подписал документы о принятии выполненных работ, по которым подрядчику была выплачена вся сумма по контракту. Работы по контракту не выполнены до сих пор", — сообщается на сайте ведомства.
Помимо этого, глава Сретенска превысил свои должностные полномочия, разрешив подрядчику использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения, в то время как по законодательству разрешение на пользование недрами может выдать только соответствующее министерство правительства Забайкальского края. Как отмечают следователи, в результате этих действий Тонких подрядчик незаконно использовал свыше 1000 кубометров песчано-гравийной смеси на сумму более 300 тысяч рублей.
Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Также отмечается, что при проведенных обысках сотрудники СК изъяли документы, имеющие значение для расследования дела.
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Сергей ТонкихСледственный комитет России (СК РФ)СретенскЗабайкальский крайПроисшествия
 
 
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