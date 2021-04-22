https://ria.ru/20210422/zaderzhanie-1729390340.html

В Забайкалье задержали главу Сретенска Тонких

В Забайкалье задержали главу Сретенска Тонких

В Забайкальском крае следователи задержали главу городского поселения "Сретенское" Сергея Тонких, сообщается на сайте регионального отделения СК. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T04:54

2021-04-22T04:54

2021-04-22T04:55

сергей тонких

следственный комитет россии (ск рф)

сретенск

забайкальский край

происшествия

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Задержан один из забайкальских чиновников

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Забайкальском крае следователи задержали главу городского поселения "Сретенское" Сергея Тонких, сообщается на сайте регионального отделения СК.Как уточняется, главу Сретенска подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления, а также превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления. Против него возбудили уголовное дело.Помимо этого, глава Сретенска превысил свои должностные полномочия, разрешив подрядчику использовать песчано-гравийную смесь из сретенского месторождения, в то время как по законодательству разрешение на пользование недрами может выдать только соответствующее министерство правительства Забайкальского края. Как отмечают следователи, в результате этих действий Тонких подрядчик незаконно использовал свыше 1000 кубометров песчано-гравийной смеси на сумму более 300 тысяч рублей.Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, сейчас решается вопрос об избрании в его отношении меры пресечения. Также отмечается, что при проведенных обысках сотрудники СК изъяли документы, имеющие значение для расследования дела.

https://ria.ru/20210420/sk-1729047276.html

сретенск

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей тонких, следственный комитет россии (ск рф), сретенск, забайкальский край, происшествия