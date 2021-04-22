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В Кремле назвали истерикой ситуацию с российскими дипломатами в Чехии
В Кремле назвали истерикой ситуацию с российскими дипломатами в Чехии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно относятся "ко всей этой истерике" с высылкой россиян из Чехии. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T12:33
2021-04-22T14:08
дмитрий песков
прага
политика
россия
чехия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно относятся "ко всей этой истерике" с высылкой россиян из Чехии.Кризис в отношениях двух странНа прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся. Сегодня чешского посла вызвали на Смоленскую площадь для "конкретного разговора".В Праге рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.
https://ria.ru/20210422/diplomaty-1729412689.html
https://ria.ru/20210417/vysylka-1728754360.html
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дмитрий песков, прага, политика, россия, чехия

В Кремле назвали истерикой ситуацию с российскими дипломатами в Чехии

12:33 22.04.2021 (обновлено: 14:08 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкКремлёвская набережная
Кремлёвская набережная - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле крайне негативно относятся "ко всей этой истерике" с высылкой россиян из Чехии.

"Давайте дадим возможность дипломатам сформулировать позицию", — добавил он.

Кризис в отношениях двух стран

На прошлой неделе Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Среди подозреваемых называли Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон разыскивает по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Прага выслала 18 сотрудников посольства, в стране усилились антироссийские настроения.
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В ответ Москва объявила 20 работников чешской дипмиссии персонами нон грата (это почти две трети всего персонала), они уже вернулись на родину. В Праге заявили, что не ожидали такой реакции, функционирование посольства оказалось практически парализованным.
В Кремле назвали обвинения в причастности к инциденту на арсенале возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова охарактеризовала ситуацию как "маразматический парад". Россия пообещала, что Чехия заплатит "колоссальную цену" за случившееся. Сегодня чешского посла вызвали на Смоленскую площадь для "конкретного разговора".
В Праге рассчитывают на поддержку Запада в этом вопросе. В среду МИД страны запросил новую встречу с НАТО и предложил альянсу выступить с совместным антироссийским заявлением.
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