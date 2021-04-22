https://ria.ru/20210422/vaktsinatsiya-1729439285.html

В Латвии русских агитировали вакцинироваться для "встречи с прабабушкой"

В Латвии русских агитировали вакцинироваться для "встречи с прабабушкой"

В Латвии разгорелся скандал из-за социальной рекламы с призывом сделать прививку от коронавируса, сообщило издание RUS TVNET. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T12:36

2021-04-22T12:36

2021-04-22T15:05

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Латвии разгорелся скандал из-за социальной рекламы с призывом сделать прививку от коронавируса, сообщило издание RUS TVNET.В общественных местах расклеили плакаты с бывшим футболистом сборной страны Каспаром Горкшу и подписью на русском языке "Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой".Это вызвало неоднозначную реакцию среди русскоязычного населения. Некоторые даже решили, что таким образом их хотят "отправить к предкам". Впоследствии выяснилось, что фразу перевели неправильно, а ее смысл заключался в следующем: "Я вакцинируюсь, потому что хочу приехать в гости к бабушке и дедушке"."Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации. <...> В настоящее время материалы исправлены", — заявил Андрис Рубинс, глава рекламного агентства Nord DDB Riga, которое и разместило плакаты.Все расходы, связанные с устранением ошибки, компания покроет из собственных средств.

https://ria.ru/20210422/vaktsina-1729390576.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, латвия, в мире