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Первые 1560 комплектов вакцины "КовиВак" поступили в Ленобласть

Первые 1560 комплектов вакцины "КовиВак" поступили в Ленобласть

Первая партия вакцины "КовиВак", созданной центром имени Чумакова, поступила в Ленинградскую область, сообщают в четверг региональные власти. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:52

2021-04-22T16:52

2021-04-22T16:52

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

здоровье - общество

ленинградская область

вакцинация

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Первая партия вакцины "КовиВак", созданной центром имени Чумакова, поступила в Ленинградскую область, сообщают в четверг региональные власти."В Ленинградскую область поступила первая партия вакцины "КовиВак" от центра Чумакова в количестве 1560 комплектов… Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в две недели. Иммунитет формируется через две недели после второй вакцинации", - информирует официальный Telegtam-канал Ленобласти.Ранее в начале апреля в рамках расширения прививочной кампании в Ленинградскую область поступили также первые 1620 комплектов вакцины "ЭпиВакКорона", при применении которой иммунный ответ создается благодаря искусственно синтезированным пептидам вируса.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Регистрация "КовиВака" прошла в феврале нынешнего года.

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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