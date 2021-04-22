Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/telo-1729533530.html
В Кузбассе обнаружили расчлененное тело девушки
В Кузбассе обнаружили расчлененное тело девушки
Расчлененное тело девушки обнаружили в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:24
2021-04-22T19:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
КЕМЕРОВО, 22 апр - РИА Новости. Расчлененное тело девушки обнаружили в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.Ранее в группе "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение со ссылкой на очевидцев, что в Лесном городке Ленинска-Кузнецкого найдено расчлененное тело девушки."По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, выясняются все обстоятельства", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, не раскрыв каких-либо подробностей.
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html
россия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе обнаружили расчлененное тело девушки

19:24 22.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 22 апр - РИА Новости. Расчлененное тело девушки обнаружили в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее в группе "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение со ссылкой на очевидцев, что в Лесном городке Ленинска-Кузнецкого найдено расчлененное тело девушки.
"По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, выясняются все обстоятельства", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, не раскрыв каких-либо подробностей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 19:30
Расчленивший знакомую житель Омской области признался в убийстве отца
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ленинск-КузнецкийКемеровская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Россия предложила США обменяться гарантиями взаимного невмешательства
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
Лента новостейМолния