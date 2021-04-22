https://ria.ru/20210422/telo-1729533530.html

В Кузбассе обнаружили расчлененное тело девушки

В Кузбассе обнаружили расчлененное тело девушки

Расчлененное тело девушки обнаружили в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T19:24

2021-04-22T19:24

2021-04-22T19:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 22 апр - РИА Новости. Расчлененное тело девушки обнаружили в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.Ранее в группе "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение со ссылкой на очевидцев, что в Лесном городке Ленинска-Кузнецкого найдено расчлененное тело девушки."По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, выясняются все обстоятельства", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, не раскрыв каких-либо подробностей.

https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html

россия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия