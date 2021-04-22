https://ria.ru/20210422/telo-1729533530.html
В Кузбассе обнаружили расчлененное тело девушки
В Кузбассе обнаружили расчлененное тело девушки
Расчлененное тело девушки обнаружили в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T19:24
2021-04-22T19:24
2021-04-22T19:24
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
КЕМЕРОВО, 22 апр - РИА Новости. Расчлененное тело девушки обнаружили в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.Ранее в группе "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение со ссылкой на очевидцев, что в Лесном городке Ленинска-Кузнецкого найдено расчлененное тело девушки."По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело, выясняются все обстоятельства", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, не раскрыв каких-либо подробностей.
https://ria.ru/20210217/ubiystvo-1597908258.html
россия
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинск-кузнецкий, кемеровская область, происшествия