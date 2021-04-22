https://ria.ru/20210422/stalin-1729511974.html

В Нижегородской области появится Сталин-центр

В Нижегородской области появится Сталин-центр

Сталин-центр - музей, посвященный Иосифу Сталину - планируют построить в городе Бор в Нижегородской области, сообщает региональное отделение КПРФ. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:50

2021-04-22T17:50

2021-04-22T17:50

россия

кпрф

иосиф сталин (джугашвили)

нижегородская область

бор

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_ded230dada900f4333d2ce6e85739a12.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Сталин-центр - музей, посвященный Иосифу Сталину - планируют построить в городе Бор в Нижегородской области, сообщает региональное отделение КПРФ."Восьмого мая секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров и секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров заложат первый камень в строительство единственного на территории Нижегородской области и крупнейшего в России Сталин-центра – музея, посвященного Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этот день будет заложена капсула времени потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года – в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне."Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории", - заявил первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.На сайте регионального отделения партии размещены эскизы здания – трехэтажного особняка с большой террасой на крыше.Ранее сообщалось, что 24 июня 2020 года в городе Бор на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову, открыли памятник Иосифу Сталину - выполненный из бетона монумент высотой около 3 метров. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила. В свою очередь Зоров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил скан определения об отказе в возбуждении административного дела, в котором, в частности, говорится о том, что на принадлежащем ему земельном участке была установлена "декоративная садовая фигура, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является".

https://ria.ru/20210331/pismo-1603645811.html

россия

нижегородская область

бор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кпрф, иосиф сталин (джугашвили), нижегородская область, бор, общество