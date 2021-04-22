Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210422/stalin-1729511974.html
В Нижегородской области появится Сталин-центр
В Нижегородской области появится Сталин-центр
Сталин-центр - музей, посвященный Иосифу Сталину - планируют построить в городе Бор в Нижегородской области, сообщает региональное отделение КПРФ. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:50
2021-04-22T17:50
россия
кпрф
иосиф сталин (джугашвили)
нижегородская область
бор
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_ded230dada900f4333d2ce6e85739a12.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Сталин-центр - музей, посвященный Иосифу Сталину - планируют построить в городе Бор в Нижегородской области, сообщает региональное отделение КПРФ."Восьмого мая секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров и секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров заложат первый камень в строительство единственного на территории Нижегородской области и крупнейшего в России Сталин-центра – музея, посвященного Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этот день будет заложена капсула времени потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года – в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне."Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории", - заявил первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.На сайте регионального отделения партии размещены эскизы здания – трехэтажного особняка с большой террасой на крыше.Ранее сообщалось, что 24 июня 2020 года в городе Бор на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову, открыли памятник Иосифу Сталину - выполненный из бетона монумент высотой около 3 метров. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила. В свою очередь Зоров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил скан определения об отказе в возбуждении административного дела, в котором, в частности, говорится о том, что на принадлежащем ему земельном участке была установлена "декоративная садовая фигура, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является".
https://ria.ru/20210331/pismo-1603645811.html
россия
нижегородская область
бор
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151962/81/1519628111_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0699ee9ba30e0dddadd2a8e8f10b954a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кпрф, иосиф сталин (джугашвили), нижегородская область, бор, общество

В Нижегородской области появится Сталин-центр

17:50 22.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на речной вокзал в Нижнем Новгороде
Вид на речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Сталин-центр - музей, посвященный Иосифу Сталину - планируют построить в городе Бор в Нижегородской области, сообщает региональное отделение КПРФ.
"Восьмого мая секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров и секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров заложат первый камень в строительство единственного на территории Нижегородской области и крупнейшего в России Сталин-центра – музея, посвященного Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день будет заложена капсула времени потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года – в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне.
"Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории", - заявил первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.
Письмо Дзержинского о соглядатаях, шпионивших за Сталиным - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 15:41
Опубликовано письмо Дзержинского о слежке за Сталиным
На сайте регионального отделения партии размещены эскизы здания – трехэтажного особняка с большой террасой на крыше.
Ранее сообщалось, что 24 июня 2020 года в городе Бор на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову, открыли памятник Иосифу Сталину - выполненный из бетона монумент высотой около 3 метров. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила. В свою очередь Зоров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил скан определения об отказе в возбуждении административного дела, в котором, в частности, говорится о том, что на принадлежащем ему земельном участке была установлена "декоративная садовая фигура, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является".
 
РоссияКПРФИосиф Сталин (Джугашвили)Нижегородская областьБорОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Диетолог рассказал, чем лучше запивать еду
03:55Ливийская национальная армия повышает степень боеготовности близ Чада
03:49Обвиняемому в убийстве девочки на Сахалине вменили новые преступления
03:21Врач рассказал, кому опасно ходить босиком по траве
03:15Специалист объяснил запреты для владельцев газовых плит
03:08"Ростех" планирует поставки новейшей ракеты "Бронебойщик"
03:03Медведев заявил о возвращении в эпоху холодной войны в отношениях с США
02:52В России планируют изменить назначение пенсий для части граждан
02:31Соратник Горбачева высказался о роли Украины в развале СССР
02:15Эксперт сообщила, кому увеличат пенсии с 1 мая
02:10Эксперт рассказал, куда поехать туристам с постковидом
01:34Депутат Рады объяснил, чем грозит Зеленскому отказ от встречи с Путиным
01:31В ФНС рассказали о новых правилах оформления налогового вычета
01:15Эксперт объяснил, что должно быть в багажнике, чтобы не оштрафовали
00:40Российский певец Feduk выпустил романтический клип
00:39У берегов Камчатки произошли три землетрясения магнитудой до 4,5
00:23Al-Sumaria: американская военная база в Багдаде подверглась обстрелу
00:18Минобороны запустило спецпроект об освобождении Венгрии от нацистов
00:15МО рассказало о помощи Красной Армии в восстановлении Венгрии после войны
00:06В Иерусалиме произошли беспорядки
Лента новостейМолния