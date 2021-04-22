https://ria.ru/20210422/stalin-1729511974.html
В Нижегородской области появится Сталин-центр
В Нижегородской области появится Сталин-центр
Сталин-центр - музей, посвященный Иосифу Сталину - планируют построить в городе Бор в Нижегородской области, сообщает региональное отделение КПРФ. РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:50
2021-04-22T17:50
2021-04-22T17:50
россия
кпрф
иосиф сталин (джугашвили)
нижегородская область
бор
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Сталин-центр - музей, посвященный Иосифу Сталину - планируют построить в городе Бор в Нижегородской области, сообщает региональное отделение КПРФ."Восьмого мая секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров и секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров заложат первый камень в строительство единственного на территории Нижегородской области и крупнейшего в России Сталин-центра – музея, посвященного Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этот день будет заложена капсула времени потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года – в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне."Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории", - заявил первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.На сайте регионального отделения партии размещены эскизы здания – трехэтажного особняка с большой террасой на крыше.Ранее сообщалось, что 24 июня 2020 года в городе Бор на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову, открыли памятник Иосифу Сталину - выполненный из бетона монумент высотой около 3 метров. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила. В свою очередь Зоров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил скан определения об отказе в возбуждении административного дела, в котором, в частности, говорится о том, что на принадлежащем ему земельном участке была установлена "декоративная садовая фигура, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является".
https://ria.ru/20210331/pismo-1603645811.html
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россия, кпрф, иосиф сталин (джугашвили), нижегородская область, бор, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости.
Сталин-центр - музей, посвященный Иосифу Сталину
- планируют построить в городе Бор в Нижегородской области
, сообщает региональное отделение КПРФ.
"Восьмого мая секретарь комитета НРО КПРФ Владислав Егоров и секретарь Борского местного отделения КПРФ Алексей Зоров заложат первый камень в строительство единственного на территории Нижегородской области и крупнейшего в России Сталин-центра – музея, посвященного Иосифу Виссарионовичу Сталину. Сталин-центр будет включать в себя залы, посвященные разным периодам жизни Генералиссимуса Советского Союза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот день будет заложена капсула времени потомкам с датой вскрытия 9 мая 2045 года – в день 100-летия Победы в Великой отечественной войне.
"Строительство Сталин-центра на территории Нижегородской области должно стать первым шагом в открытии аналогичных музеев во всех субъектах России
. Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории", - заявил первый секретарь Комитета НРО КПРФ Владислав Егоров.
На сайте регионального отделения партии размещены эскизы здания – трехэтажного особняка с большой террасой на крыше.
Ранее сообщалось, что 24 июня 2020 года в городе Бор на земельном участке, который принадлежит местному бизнесмену и руководителю отделения КПРФ Алексею Зорову, открыли памятник Иосифу Сталину - выполненный из бетона монумент высотой около 3 метров. Глава городской администрации обратился в полицию с просьбой провести проверку по факту установки памятника в нарушение положения о порядке установки мемориальных сооружений на территории города. Однако полиция нарушений не обнаружила. В свою очередь Зоров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил скан определения об отказе в возбуждении административного дела, в котором, в частности, говорится о том, что на принадлежащем ему земельном участке была установлена "декоративная садовая фигура, которая ни памятником, ни мемориальным комплексом, ни мемориальной доской не является".