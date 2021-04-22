https://ria.ru/20210422/sotrudnichestvo-1729490977.html
Путин призвал страны ООН бороться с изменением климата сообща
Путин призвал страны ООН бороться с изменением климата сообща
Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений глобальных проблем, заявил Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите по... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T16:26
2021-04-22T16:26
2021-04-22T18:56
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений глобальных проблем, заявил Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите по климату.Как указал президент, универсальные договоренности по линии ООН — надежная правовая основа "для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов".В своей речи Путин отметил, что глобальное потепление и связанные с ним проблемы возникли давно, и предложил ряд решений. В частности, он призвал заниматься не только новыми объемами эмиссии углекислого газа, но и уже накопленным в атмосфере.Также российский лидер указал, что необходимо учитывать "все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление", в том числе обратить внимание на эмиссию метана.В финале своего выступления президент подчеркнул, что глобальное развитие должно быть не просто "зеленым", но в полном смысле устойчивым для всех стран мира и тесно связанным с борьбой с бедностью и сокращением разрыва в развитии между государствами.Саммит по климату, предложенный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, американский президент Джо Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нем участие.
https://ria.ru/20210422/efir-1729488453.html
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россия, владимир путин, в мире
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия
заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений глобальных проблем, заявил Владимир Путин
, выступая на онлайн-саммите по климату.
Как указал президент, универсальные договоренности по линии ООН
— надежная правовая основа "для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов".
"Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере. Прежде всего это касается реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Ведем энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего ее сокращение".
В своей речи Путин отметил, что глобальное потепление и связанные с ним проблемы возникли давно, и предложил ряд решений. В частности, он призвал заниматься не только новыми объемами эмиссии углекислого газа, но и уже накопленным в атмосфере.
Также российский лидер указал, что необходимо учитывать "все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление", в том числе обратить внимание на эмиссию метана.
"Борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране", — добавил Путин.
В финале своего выступления президент подчеркнул, что глобальное развитие должно быть не просто "зеленым", но в полном смысле устойчивым для всех стран мира и тесно связанным с борьбой с бедностью и сокращением разрыва в развитии между государствами.
Саммит по климату, предложенный администрацией США
, проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, американский президент Джо Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нем участие.