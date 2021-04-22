https://ria.ru/20210422/sotrudnichestvo-1729490977.html

Путин призвал страны ООН бороться с изменением климата сообща

Путин призвал страны ООН бороться с изменением климата сообща

Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений глобальных проблем, заявил Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите по... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T16:26

2021-04-22T16:26

2021-04-22T18:56

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Россия заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений глобальных проблем, заявил Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите по климату.Как указал президент, универсальные договоренности по линии ООН — надежная правовая основа "для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов".В своей речи Путин отметил, что глобальное потепление и связанные с ним проблемы возникли давно, и предложил ряд решений. В частности, он призвал заниматься не только новыми объемами эмиссии углекислого газа, но и уже накопленным в атмосфере.Также российский лидер указал, что необходимо учитывать "все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление", в том числе обратить внимание на эмиссию метана.В финале своего выступления президент подчеркнул, что глобальное развитие должно быть не просто "зеленым", но в полном смысле устойчивым для всех стран мира и тесно связанным с борьбой с бедностью и сокращением разрыва в развитии между государствами.Саммит по климату, предложенный администрацией США, проходит в виртуальном формате 22-23 апреля. Как сообщал Белый дом, американский президент Джо Байден пригласил лидеров более 40 стран принять в нем участие.

https://ria.ru/20210422/efir-1729488453.html

https://ria.ru/20210407/sotrudnichestvo-1727251435.html

россия

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россия, владимир путин, в мире