https://ria.ru/20210422/sgovor-1729513108.html

ФАС обнаружила признаки сговора при проверке роста цен на жилье

ФАС обнаружила признаки сговора при проверке роста цен на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ФАС. РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:57

2021-04-22T17:57

2021-04-22T18:36

россия

марат хуснуллин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила признаки картельного сговора на рынке металлопроката, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ФАС.Как отмечают в службе, она провела проверку нескольких организаций и сделала необходимые запросы в связи с резким ростом цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл, трубы) в четвертом квартале 2020 года, а также из-за поступивших заявлений о возможном повышении стоимости жилищного строительства из-за роста цен на стройматериалы."Дело возбуждено в отношении АО "Сталепромышленная компания", ООО "Сервисный центр металлопроката", ООО "Предприятие "Стройтехцентр", ООО "А Групп", ООО "Уралметаллстрой", ООО "Управление комплектации и снабжения", ООО "Металлоторговая компания "Красо", — говорится в сообщении.Если подозрения в сговоре подтвердятся, организации могут обязать выплатить оборотные штрафы, напоминает также ведомство.В прошлом году в России зафиксировали значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве. Сама ФАС в конце декабря уже заявляла, что начала расследование. А вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что, если по итогам февраля цены на металлопродукцию на российском рынке не стабилизируются, правительство будет рассматривать дополнительные меры их сдерживания.С 30 января правительство на полгода ввело пошлину на экспорт лома черных металлов в пять процентов, но не менее 45 евро за тонну. Это решение должно обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также металлопрокат, используемый в том числе в автопроме.

https://realty.ria.ru/20210422/moodys-1729466814.html

https://realty.ria.ru/20210409/fas-1727527657.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, марат хуснуллин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика