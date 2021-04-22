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Онлайн-конференция о главных мусульманских праздниках
Онлайн-конференция о главных мусульманских праздниках
26 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о главных мусульманских праздниках. Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Религия и мировоззрение".
2021-04-22T16:41
2021-04-22T16:41
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Задать вопросУчастники:- муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;- уполномоченный представитель Духовного собрания мусульман России по делам хаджа Шамиль МУКАРАМОВ.В священном месяце Рамадан есть самая значимая ночь - Ночь Предопределения (Ночь Величия, Ночь Могущества). Это одна из последних десяти ночей месяца. После Рамадана наступает один из двух крупных праздников ислама - праздник разговения Ураза-байрам. Для мусульман это прощание с благословенными днями Рамадана и окончание поста.Хадж в 2021 году будет проводиться с вечера 17 июля по вечер 22 июля. Как будет организовано паломничество? Добавится ли ко всем остальным правилам обязательная прививка от ковид-19?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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анонсы

Онлайн-конференция о главных мусульманских праздниках

16:41 22.04.2021
 
Читать ria.ru в
26 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о главных мусульманских праздниках. Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Религия и мировоззрение".
Задать вопрос

Участники:
- муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;
- уполномоченный представитель Духовного собрания мусульман России по делам хаджа Шамиль МУКАРАМОВ.

В священном месяце Рамадан есть самая значимая ночь - Ночь Предопределения (Ночь Величия, Ночь Могущества). Это одна из последних десяти ночей месяца. После Рамадана наступает один из двух крупных праздников ислама - праздник разговения Ураза-байрам. Для мусульман это прощание с благословенными днями Рамадана и окончание поста.
Хадж в 2021 году будет проводиться с вечера 17 июля по вечер 22 июля. Как будет организовано паломничество? Добавится ли ко всем остальным правилам обязательная прививка от ковид-19?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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