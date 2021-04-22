Онлайн-конференция о главных мусульманских праздниках
26 апреля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о главных мусульманских праздниках. Мероприятие пройдет в рамках мультимедийного проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;
- уполномоченный представитель Духовного собрания мусульман России по делам хаджа Шамиль МУКАРАМОВ.
В священном месяце Рамадан есть самая значимая ночь - Ночь Предопределения (Ночь Величия, Ночь Могущества). Это одна из последних десяти ночей месяца. После Рамадана наступает один из двух крупных праздников ислама - праздник разговения Ураза-байрам. Для мусульман это прощание с благословенными днями Рамадана и окончание поста.
Хадж в 2021 году будет проводиться с вечера 17 июля по вечер 22 июля. Как будет организовано паломничество? Добавится ли ко всем остальным правилам обязательная прививка от ковид-19?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;
- уполномоченный представитель Духовного собрания мусульман России по делам хаджа Шамиль МУКАРАМОВ.
В священном месяце Рамадан есть самая значимая ночь - Ночь Предопределения (Ночь Величия, Ночь Могущества). Это одна из последних десяти ночей месяца. После Рамадана наступает один из двух крупных праздников ислама - праздник разговения Ураза-байрам. Для мусульман это прощание с благословенными днями Рамадана и окончание поста.
Хадж в 2021 году будет проводиться с вечера 17 июля по вечер 22 июля. Как будет организовано паломничество? Добавится ли ко всем остальным правилам обязательная прививка от ковид-19?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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