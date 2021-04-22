https://ria.ru/20210422/ranenie-1729473864.html
В ДНР заявили о ранении жителя после обстрела со стороны ВСУ
В ДНР заявили о ранении жителя после обстрела со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли в четверг окраины Донецка, во дворе собственного дома был ранен местный житель, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T15:09
2021-04-22T15:09
2021-04-22T16:51
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в четверг окраины Донецка, во дворе собственного дома был ранен местный житель, его состояние оценивается как тяжелое, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Под обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины оказался поселок шахты "Трудовская" на окраине Донецка. В результате обстрела ранение получил мирный житель 1961 года рождения, который находился во дворе собственного дома", - говорится в сообщении.Представитель ЛНР отмечает, что состояние раненого оценивается как тяжелое."Пострадавший в настоящий момент находится в операционной нейрохирургии. Диагноз: открытый перелом теменной кости слева с повреждением наружной костной пластинки. Состояние оценивается как тяжелое, медики борются за его жизнь", - сказал представитель ведомства.В ведомстве отметили, что представители Киева в СЦКК проигнорировали запрос республики об установлении режима тишины путем задействования координационного механизма.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире