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Иностранцы стали чаще совершать преступления в Москве
Иностранцы стали чаще совершать преступления в Москве
Число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, за первые три месяца года в Москве увеличилось более чем на треть по сравнению с... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:33
2021-04-22T13:46
россия
криминал
гумвд
москва
таджикистан
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, за первые три месяца года в Москве увеличилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а тяжких и особо тяжких преступлений - почти на 50%, чаще всего "усилиями" граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.Он добавил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений по уголовным делам увеличилось на 48,7%, до 757 преступлений – за три месяца 2020 года эта цифра составляла 509."Подавляющая часть преступлений, совершаемых иностранными гражданами, приходится на граждан из стран ближнего зарубежья – 1960", - отметил Сергиенко.Что касается преступлений в отношении граждан дальнего и ближнего зарубежья и лиц без гражданства, то их за три месяца зарегистрировано 1118 – на 4,4% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщил представитель ГУМВД.Наибольшую криминогенную активность проявляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, они же чаще всего являются объектами преступлений, и именно из этих стран иностранцев в Москве больше всего, добавил Сергиенко.Кроме того, представитель МВД отметил, что увеличение преступлений иностранцев за последние годы было нехарактерно для Москвы. "Пугает другое: в течение, наверное, пяти последних лет было постоянное снижение на 3, 4, 5 и 6% совершенных преступлений иностранными гражданами. А тут - такой резкий скачок за три месяца на 33%", - заметил он.В целом же число преступлений мигрантов - не очень большая доля от всех преступлений, в последние годы оно не превышало 2-3%, заключил Сергиенко.
https://ria.ru/20210416/mvd-1728583157.html
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россия, криминал, гумвд, москва, таджикистан, общество

Иностранцы стали чаще совершать преступления в Москве

13:33 22.04.2021 (обновлено: 13:46 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолиция проводит проверку миграционного законодательства в ТЦ "Москва" в Люблино. Архивное фото
Полиция проводит проверку миграционного законодательства в ТЦ Москва в Люблино. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, за первые три месяца года в Москве увеличилось более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а тяжких и особо тяжких преступлений - почти на 50%, чаще всего "усилиями" граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, рассказал начальник управления по вопросам миграции столичного ГУМВД Дмитрий Сергиенко.
"Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, увеличилось за три месяца на 33,2%, это значительное число, и составило 2033 преступления", - сказал Сергиенко на заседании комиссии по безопасности, миграционной политике и межнациональным отношениям в Общественной палате РФ.
Он добавил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений по уголовным делам увеличилось на 48,7%, до 757 преступлений – за три месяца 2020 года эта цифра составляла 509.
"Подавляющая часть преступлений, совершаемых иностранными гражданами, приходится на граждан из стран ближнего зарубежья – 1960", - отметил Сергиенко.
Что касается преступлений в отношении граждан дальнего и ближнего зарубежья и лиц без гражданства, то их за три месяца зарегистрировано 1118 – на 4,4% меньше аналогичного периода прошлого года, сообщил представитель ГУМВД.
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Наибольшую криминогенную активность проявляют граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, они же чаще всего являются объектами преступлений, и именно из этих стран иностранцев в Москве больше всего, добавил Сергиенко.
Кроме того, представитель МВД отметил, что увеличение преступлений иностранцев за последние годы было нехарактерно для Москвы. "Пугает другое: в течение, наверное, пяти последних лет было постоянное снижение на 3, 4, 5 и 6% совершенных преступлений иностранными гражданами. А тут - такой резкий скачок за три месяца на 33%", - заметил он.
В целом же число преступлений мигрантов - не очень большая доля от всех преступлений, в последние годы оно не превышало 2-3%, заключил Сергиенко.
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РоссияКриминалГУМВДМоскваТаджикистанОбщество
 
 
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