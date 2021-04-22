https://ria.ru/20210422/podmoskove-1729503679.html

Власти Подмосковья ожидают рост туристического потока

Власти Подмосковья ожидают рост туристического потока

Власти Московской области в 2021 году ожидают увеличения туристического потока на 16% по отношению к прошлому году, сообщил исполняющий обязанности министра по... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T17:16

2021-04-22T17:16

2021-04-22T17:27

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МОСКВА, 22 апр – РИА Недвижимость. Власти Московской области в 2021 году ожидают увеличения туристического потока на 16% по отношению к прошлому году, сообщил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Александр Шимко."В прошлом году, несмотря на всю серьезность мер, по итогам прошлого года мы стали лидерами по внутреннему туризму. Глубина бронирования гостиниц достигала 2-3 месяца. В этом году рассчитываем принять 13,77 миллионов человек", - сказал Шимко на заседании круглого стола "Мособлдумы".По его словам, в 2020 году Московскую область посетило 11,48 миллионов человек.Он добавил, что с начала года в Подмосковье наблюдался активный рост по заполняемости гостиниц и домов отдыха, а также выразил надежду, на дальнейшее улучшение ситуации с пандемией.

https://ria.ru/20210422/yarmarka-1729491683.html

московская область (подмосковье)

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