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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210422/podmoskove-1729503679.html
Власти Подмосковья ожидают рост туристического потока
Власти Подмосковья ожидают рост туристического потока
Власти Московской области в 2021 году ожидают увеличения туристического потока на 16% по отношению к прошлому году, сообщил исполняющий обязанности министра по... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T17:16
2021-04-22T17:27
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МОСКВА, 22 апр – РИА Недвижимость. Власти Московской области в 2021 году ожидают увеличения туристического потока на 16% по отношению к прошлому году, сообщил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Александр Шимко."В прошлом году, несмотря на всю серьезность мер, по итогам прошлого года мы стали лидерами по внутреннему туризму. Глубина бронирования гостиниц достигала 2-3 месяца. В этом году рассчитываем принять 13,77 миллионов человек", - сказал Шимко на заседании круглого стола "Мособлдумы".По его словам, в 2020 году Московскую область посетило 11,48 миллионов человек.Он добавил, что с начала года в Подмосковье наблюдался активный рост по заполняемости гостиниц и домов отдыха, а также выразил надежду, на дальнейшее улучшение ситуации с пандемией.
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туризм, новости - туризм, московская областная дума, московская область (подмосковье)

Власти Подмосковья ожидают рост туристического потока

17:16 22.04.2021 (обновлено: 17:27 22.04.2021)
 
© РИА Новости / В. Малышев / Перейти в фотобанкБерезовая аллея в Ясной Поляне
Березовая аллея в Ясной Поляне - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / В. Малышев
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МОСКВА, 22 апр – РИА Недвижимость. Власти Московской области в 2021 году ожидают увеличения туристического потока на 16% по отношению к прошлому году, сообщил исполняющий обязанности министра по туризму Подмосковья Александр Шимко.
"В прошлом году, несмотря на всю серьезность мер, по итогам прошлого года мы стали лидерами по внутреннему туризму. Глубина бронирования гостиниц достигала 2-3 месяца. В этом году рассчитываем принять 13,77 миллионов человек", - сказал Шимко на заседании круглого стола "Мособлдумы".
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По его словам, в 2020 году Московскую область посетило 11,48 миллионов человек.
Он добавил, что с начала года в Подмосковье наблюдался активный рост по заполняемости гостиниц и домов отдыха, а также выразил надежду, на дальнейшее улучшение ситуации с пандемией.
 
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