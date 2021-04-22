https://ria.ru/20210422/podderzhka-1729447054.html

КМСП поддержала производителя автозапчастей из ярославского Тутаева

КМСП поддержала производителя автозапчастей из ярославского Тутаева

Корпорация МСП (КМСП) оказала финансовую поддержку производителю запчастей для грузовиков и сельхозтехники из моногорода Тутаев Ярославской области, сообщает... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-22T13:06

2021-04-22T13:06

2021-04-22T13:06

корпорация мсп

тутаев

ярославская область

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) оказала финансовую поддержку производителю запчастей для грузовиков и сельхозтехники из моногорода Тутаев Ярославской области, сообщает пресс-служба корпорации. "Дочка" КМСП Региональная лизинговая компания Ярославской области предоставила "Тутаевской механической компании" поддержку на сумму 17,7 миллиона рублей для приобретения автоматизированного комплекса лазерной резки и токарного центра. "Поддержка предпринимателей в моногородах имеет стратегическое значение. Ведь она позволяет не только увеличить объемы производства и отчисления в бюджет, но и открыть десятки новых рабочих мест, стимулировать развитие смежных отраслей. Корпорация МСП продолжит расширять и развивать меры поддержки бизнеса, актуализировать продуктовую линейку в соответствии с потребностями предпринимателей, в том числе повышая доступ к современным видам оборудования при помощи лизинга", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Как ожидается, внедрение современного оборудования и расширение производственных мощностей даст компании возможность начать выпуск новых видов запчастей, снизить себестоимость продукции. Это позволит увеличить объем производства на 15%, а также повысить к концу 2021 года выручку на 10% и прибыль - на 7%, считают в компании. Кроме того, с запуском оборудования и увеличения линейки изделий будут открыты новые рабочие места.

https://ria.ru/20210419/inzhiniring-1728970445.html

тутаев

ярославская область

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корпорация мсп, тутаев, ярославская область