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КМСП поддержала производителя автозапчастей из ярославского Тутаева
КМСП поддержала производителя автозапчастей из ярославского Тутаева
Корпорация МСП (КМСП) оказала финансовую поддержку производителю запчастей для грузовиков и сельхозтехники из моногорода Тутаев Ярославской области, сообщает... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T13:06
2021-04-22T13:06
корпорация мсп
тутаев
ярославская область
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) оказала финансовую поддержку производителю запчастей для грузовиков и сельхозтехники из моногорода Тутаев Ярославской области, сообщает пресс-служба корпорации. "Дочка" КМСП Региональная лизинговая компания Ярославской области предоставила "Тутаевской механической компании" поддержку на сумму 17,7 миллиона рублей для приобретения автоматизированного комплекса лазерной резки и токарного центра. "Поддержка предпринимателей в моногородах имеет стратегическое значение. Ведь она позволяет не только увеличить объемы производства и отчисления в бюджет, но и открыть десятки новых рабочих мест, стимулировать развитие смежных отраслей. Корпорация МСП продолжит расширять и развивать меры поддержки бизнеса, актуализировать продуктовую линейку в соответствии с потребностями предпринимателей, в том числе повышая доступ к современным видам оборудования при помощи лизинга", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Как ожидается, внедрение современного оборудования и расширение производственных мощностей даст компании возможность начать выпуск новых видов запчастей, снизить себестоимость продукции. Это позволит увеличить объем производства на 15%, а также повысить к концу 2021 года выручку на 10% и прибыль - на 7%, считают в компании. Кроме того, с запуском оборудования и увеличения линейки изделий будут открыты новые рабочие места.
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корпорация мсп, тутаев, ярославская область

КМСП поддержала производителя автозапчастей из ярославского Тутаева

13:06 22.04.2021
 
© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) оказала финансовую поддержку производителю запчастей для грузовиков и сельхозтехники из моногорода Тутаев Ярославской области, сообщает пресс-служба корпорации.
"Дочка" КМСП Региональная лизинговая компания Ярославской области предоставила "Тутаевской механической компании" поддержку на сумму 17,7 миллиона рублей для приобретения автоматизированного комплекса лазерной резки и токарного центра.
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"Поддержка предпринимателей в моногородах имеет стратегическое значение. Ведь она позволяет не только увеличить объемы производства и отчисления в бюджет, но и открыть десятки новых рабочих мест, стимулировать развитие смежных отраслей. Корпорация МСП продолжит расширять и развивать меры поддержки бизнеса, актуализировать продуктовую линейку в соответствии с потребностями предпринимателей, в том числе повышая доступ к современным видам оборудования при помощи лизинга", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Как ожидается, внедрение современного оборудования и расширение производственных мощностей даст компании возможность начать выпуск новых видов запчастей, снизить себестоимость продукции. Это позволит увеличить объем производства на 15%, а также повысить к концу 2021 года выручку на 10% и прибыль - на 7%, считают в компании. Кроме того, с запуском оборудования и увеличения линейки изделий будут открыты новые рабочие места.
 
Корпорация МСПТутаевЯрославская область
 
 
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