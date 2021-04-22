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На Украине прокомментировали заявления Путина о Донбассе
На Украине прокомментировали заявления Путина о Донбассе
Украина не будет вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса - ЛНР и ДНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-22T23:02
2021-04-22T23:14
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Украина не будет вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса - ЛНР и ДНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.Ранее президент РФ Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что руководство Украины для решения проблем Донбасса должно в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе, позднее то же самое сделал глава ДНР Денис Пушилин."Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР", "ДНР" не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме "Фантастика на втором этаже". Но (президент РФ Владимир - ред.) Путин сделал сегодня очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

На Украине прокомментировали заявления Путина о Донбассе

23:02 22.04.2021 (обновлено: 23:14 22.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Украина не будет вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса - ЛНР и ДНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что руководство Украины для решения проблем Донбасса должно в первую очередь общаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик, а уже потом обсуждать эти вопросы с представителями третьих стран, в том числе России. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе, позднее то же самое сделал глава ДНР Денис Пушилин.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
"Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР", "ДНР" не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве, даже в режиме "Фантастика на втором этаже". Но (президент РФ Владимир - ред.) Путин сделал сегодня очень интересную вещь: он фактически дезавуировал Минские соглашения. Он сказал "с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
 
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